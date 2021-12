Foie gras : un député LREM propose d'étendre l'appellation aux productions sans gavage mécanique

Le débat est revenu en force avec les fêtes de fin d'année et la décision de plusieurs mairies écologistes, comme Lyon ou Strasbourg, de ne plus servir de foie gras lors de leurs cérémonies officielles. Il va désormais investir l'Assemblée nationale. Ce dimanche 26 décembre, le Journal du Dimanche révèle que le député La République en marche des Alpes-Maritimes, Loïc Dombreval veut donner le droit d'utiliser la dénomination "foie gras" aux producteurs qui laissent les oies et les canards se gaver de façon naturelle et qu'il a déposé une proposition de loi en ce sens.

Le foie gras ne peut s'appeler foie gras que s'il est issu du gavage mécanique

"On entend par foie gras, le foie d’un canard ou d’une oie spécialement engraissé par gavage" dit le code rural, excluant de fait les producteurs qui laissent les oies et les canards se gaver naturellement. Loic Dombreval veut ainsi encourager ces producteurs qui ne pratiquent pas le gavage mécanique à appeler leur produit foie gras. "La loi rend obligatoire une pratique qui consiste à rendre volontairement un animal malade!" explique au JDD le député azuréen, qui souhaite mettre en place une mention "avec ou sans gavage".

Pas sûr, toutefois, que cette loi, si elle était été adoptée, ne vienne perturber le marché. Parce que les volailles qui se gavent naturellement ont des foies plus petits, qui mettent aussi plus longtemps à arriver au poids nécessaire. Conséquence, les prix sont prohibitifs. Le JDD cite un éleveur espagnol qui vend 125 grammes de foie gras mi-cuit à ... 176 euros.