Foie gras, vins, noix : une boutique de produits du Périgord au Salon de l'Agriculture

Noix, vins, fromage, foie gras... une centaine de références made in Dordogne sont en vente à la boutique "Dordogne Périgord" dans le Pavillon 3 du Salon de l'Agriculture depuis le samedi 22 février et jusqu'au 1er mars. C'est une nouveauté cette année sur l'espace loué par le département pour mettre en avant les produits emblématiques de la région.

Une vingtaine de producteurs derrière le comptoir

Derrière le comptoir, des agents de la Nouvelle-Aquitaine et surtout une vingtaine de producteurs périgourdins. Ils se relaient durant toute la durée du Salon pour faire déguster leurs produits et pour les vendre aux visiteurs du Salon. Les producteurs ont répondu à un appel à candidatures lancé par le département. Le coût de la boutique et la location de l'emplacement sont pris en charge par le département. Le coût du stand qui comprend la boutique, l'atelier cuisine et le stand tourisme est évalué à un peu plus de 150.000 euros au Conseil départemental pour toute la durée du Salon.

Une vitrine gratuite pour les producteurs

Les producteurs présents dans cette boutique ne dépensent rien si ce n'est leur déplacement à Paris. Ils doivent en contrepartie un temps de présence pour animer la boutique et faire déguster leurs produits. Ce comptoir permet de se faire connaître auprès des visiteurs. Sans cette prise en charge, Marion Charbonnel et son compagnon n'auraient pas pu venir sur le Salon. C'est leur première participation cette année. Le couple s'est lancé dans la nuciculture il y a deux ans seulement à Saint-Laurent-la-Vallée.