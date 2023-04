Foire de Beaucroissant : "Le modèle mérite d'évoluer, d'être revisité" estime le maire Antoine Reboul

Après plusieurs éditions très mouvementées depuis 2019, entre Covid et tempête de neige l'an dernier , la foire de printemps de Beaucroissant retrouve un fonctionnement "normal" ce samedi 22 avril. "En tout cas, on a mis les bouchées doubles, on veut tourner la page", assure le maire de Beaucroissant, Antoine Reboul.

Malgré tout, la foire de Beaucroissant n'échappe pas au contexte inflationniste. "Certains exposants ont du mal à mettre du gasoil dans leur véhicule quand ils viennent de loin, ils sont aussi touchés par les problèmes de recrutement de personnel, d'approvisionnement, etc." souligne Antoine Reboul.

Une étude en cours pour "faire évoluer le modèle de la foire"

Parmi les nouveautés cette année, il y aura un pavillon dédié aux produits locaux et bio. "C'est une façon pour nous d'innover, de nous inscrire dans ce mouvement de prise de conscience de la protection de la planète" explique Antoine Reboul. "Et puis plus globalement, on est dans l'attente d'une étude financée par l'Etat pour faire évoluer le modèle de la foire." L'étude est menée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

"Il est certain que nos traditions rurales méritent d'être protégées, mais elles nécessitent aussi d'être revisitées et redéployées" liste le maire de Beaucroissant, "avec peut-être plus de professionnalisation, de nouveautés..." Les résultats de l'étude seront connus à la fin du mois de mai.