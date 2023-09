Foire de Lessay : comment y accéder ?

C'est l'un des principaux changements. Cette année, l'accès à la foire Sainte-Croix de Lessay est payant : les visiteurs doivent payer 2 euros à l'entrée, afin de pouvoir y accéder durant les trois jours. En échange, ils vont recevoir un bracelet jaune, valable du vendredi au dimanche, à mettre au poignet.

Cela reste gratuit pour les moins de 12 ans, pour les visiteurs après 17h et pour les habitants qui auront retiré leur bracelet en mairie*** avant le 8 septembre*, sur présentation d'un justificatif de domicile. Mais attention, pour ceux qui auraient oublié de le faire en amont, la mairie précise sur son site internet que "les habitants qui se présenteront aux caisses devront régler leur entrée". Les parkings et les toilettes restent eux aussi gratuits.

Des files d'attente à l'entrée ?

Conséquence : l'accès sera contrôlé. Il y aura en tout huit points d'entrée sur le site, au niveau des principales routes d'accès (en venant de Coutances, Créances, La Haye et Périers) mais aussi rue Barbey d'Aurevilly, rue Saint-Thomas, devant le stade et à l'arrière du foirail. "Ce sont les mêmes points d'entrée qu'en 2021 et 2022, ceux que l'on avait instauré pour le contrôle des pass sanitaires et que l'on a gardé depuis", explique Stéphanie Maubé maire de Lessay.

A chacun de ces points d'entrée, deux équipes s'occuperont de l'encaissement "qui peut se faire en espèces, en chèque ou par carte, détaille-t-elle, même si on incite les visiteurs à régler par carte bancaire et à payer en une fois pour toute la famille ou tout le groupe d'amis, afin de réduire les files d'attente". Car il risque d'y avoir un engorgement à certaines heures, en particulier en fin de matinée et le week-end aux alentours de 15h.