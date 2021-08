Foire de Lessay : conflit autour de l'emplacement des caravanes entre la mairie et les exposants et forains

La foire de Lessay, c'est un événement millénaire qui accueille 350 000 visiteurs sur 3 jours chaque année qui viennent voir exposants agricoles et manèges forains. Avec les contraintes sécuritaires toujours fortes et sanitaires, l'organisation cette année s'avère compliquée alors que la foire marque son grand retour après une édition 2020 annulée.

La mairie a décidé que les caravanes des exposants et forains ne pourraient pas être dans la foire derrière les stands et manèges pendant la foire. La municipalité prévoit d'installer ces caravanes sur un terrains surveillé à 2 kilomètres environ du site de la foire. Inenvisageable pour les professionnels concernés qui participent habituellement à la foire en famille et logent sur place.

Une question de sécurité et d'application du protocole sanitaire pour la maire de Lessay.

Pour la Maire, Stéphanie Maubé, les caravanes occuperaient environ 2 hectares, c'est donc pour elle une question de place mais pas seulement. "Il y a aussi la notion de passe sanitaire," indique la maire. Un passe obligatoire pour les visiteurs comme pour les exposants cette année. Pour Stéphanie Maubé, "il y aurait un injustice à contrôler les passes sanitaire de tout le monde" si les forains et exposants vivent sur le site pendant 3 jours alors que les visiteurs vont et viennent.

Il y a aussi un problème de sécurité pour la municipalité. "On doit pouvoir garantir que s'il y a des mouvements de foule, les gens puissent évacuer," poursuit la maire, "s'il y a un incendie, il ne faut pas qu'il puisse se propager. Il faut également que les caméras de surveillance puissent avoir une vision sur l'ensemble du champ de foire."

Impossible de faire la foire sans accès à leur caravane en journée pour les professionnels

Michel Leprince est forain, sa famille participe depuis plusieurs générations à la foire de Lessay. Pour lui, la maire pointe les forains du doigt. Il estime que les forains ne représentent que 80 caravanes et que d'autres exposants viennent eux aussi avec leur caravane. Sur le plan organisationnel, impossible pour lui d'avoir sa caravane sur un terrain à deux kilomètres du site. "Je suis dans mon stand avec ma femme," explique Michel Leprince,"donc je n'ai personne pour garder mes deux enfants." Il précise également que sa caravane derrière son stand lui permet de se laver et de manger sans quitter son stand ouvert du matin au soir pendant 3 jours. Sur plan sécuritaire, "on ne comprend pas la réaction de la mairie," poursuit le forain, "on gênerait, on serait d'accord mais en aucun cas on ne gêne !" Michel Leprince se dit prêt à présenter son passe sanitaire pour lui et sa famille pour respecter le protocole en vigueur.

Malgré une réunion entre les forains et la mairie en début de semaine, aucun accord n'a été trouvé. Les professionnels indiquent qu'ils viendront avec leur caravane sur le site de la foire qui débute le 10 septembre et qu'ils resteront sur la route qui y mène si on leur refuse l'accès.