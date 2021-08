La foire bio de de Neuvy-Saint-Sépulchre est de retour

La 46ème foire Bio de Neuvy-SaintSépulchre se tient ce week-end au centre bourg, place Henri Latouche et Parc Boulade-Périgois de 10h à 19h. Une foire où vous pourrez déambuler dans les allées sans pass sanitaire mais avec un masque.

Après une annulation l'année dernière en raison de la Covid19, cette foire bio, l'une des plus anciennes de France, a bien lieu cette année, à la grande joie des organisateurs et cela même si il va manquer quelques exposants. Dominique Viard est le président de l'Association Neuvy Éco Bio : "Cette année bien sûr, c'est un petit peu différent en fonction du contexte mais en terme d'exposants extérieurs, nous en sommes à soixante. Alors bien évidemment, c'est moins que les années précédentes et ce pour deux raisons. Certains exposants nous ont dit que nous les avions prévenus trop tard mais nous avons eu l'autorisation préfectorale début août. D'autres pour des raisons économiques ne sont pas venus. Mais les 28 producteurs du magasin participent. Au total nous avons 38 exposants en moins. Mais franchement nous sommes quand même contents car nous n'étions vraiment pas certains il y a trois mois, d'avoir autant de monde."

Deux conférences sur le thème de l'eau seront les points d'orgue de ce week-end

Ce samedi à 16h00, Christian Amblard, directeur de recherche au CNRS interviendra sur le thème de "l'eau au 21ème siècle, un enjeu mondial." Ce dimanche, c'est Christian Toussaint, spécialiste des questions de l'eau à Indre Nature qui débattra du thème : "Les impacts du réchauffement climatique sur le cycle de l'eau dans l'Indre." Si vous souhaitez assister à ces deux conférences, vous devrez obligatoirement présenter pour la circonstance votre pass sanitaire. L'accès à cette 46ème foire bio de Neuvy-Saint-Sépulchre sera gratuite comme chaque année de 10h à 19h. N'oubliez pas votre masque pour faire votre marché !