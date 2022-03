Foires grasses de Brive : bilan plutôt positif pour cette saison 2021-2022

Après une saison 2020-2021 perturbée par le Covid, "nos clients reviennent aux sources" résume la responsable de la Ferme de Virginie. Présente aux Foires grasses de Brive depuis 26 ans, plusieurs fois primée, "la saison a été particulièrement bonne" pour cette exploitation de Saint-Michel-de-Bannières dans le Lot.

C'est le sentiment général décrit par Bertrand Issartier, le vice-président du syndicat des producteurs de foie gras du Limousin : "Dans l'oie on a un très très bon bilan. En canard, le mois de décembre a été très bon. Janvier et février un peu plus calme, mais dans l'ensemble la saison est bonne."

Légère baisse de fréquentation après les fêtes et grippe aviaire

Comme à l'habitude, "pour Noël on a très très bien travaillé", mais après les fêtes "nous n'avons pas les mêmes fréquentations" constate Cécile Breuil, productrice au Saillant-de-Voutezac et 30 ans de Foires grasses. Une tendance couplée au nouvel épisode de grippe aviaire, "nous avons manqué un peu de canards et là plus ça va et plus ça s'accentue" déplore Cécile Breuil qui n'a pu gaver qu'une fois par mois au lieu d'une fois par semaine et qui résume sa saison en quelques mots : "Pas catastrophique mais moyenne."

Une problématique à laquelle n'a pas été confrontée Christine Freyssinet, productrice à Mansac, qui élève ses canetons. Spécialisée dans le frais, cette saison a encore mieux marché que les précédentes : "On a augmenté les prix et j'ai toujours tout bien vendu à la limite même de ne rien garder pour moi, peut être sur mon dernier lot !" Car la saison du gras s'arrête bientôt pour Christine qui va retrouver sa casquette de maraîchère dans quelques jours, jusqu'à l'automne prochain.