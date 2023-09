Foncier agricole : la bataille d'un petit éleveur laitier pour exploiter un champ à Sizun

Le foncier agricole est une problématique sérieuse en Bretagne, comme en témoignent les récentes enquêtes de Splann! ou du Monde.

Michel Rannou, éleveur laitier à Sizun exploite 52 hectares depuis 27 ans sur la commune. Il a récemment témoigné sur les réseaux sociaux de son combat pour avoir le droit d'exploiter un champ familial (le terrain appartient à sa grande-tante).

Un champ qui avait été mis en location par la grande-tante et qui a, selon Michel Rannou, été exploité par la suite sans aucune autorisation, par un très gros exploitant du coin : "Ils ont pris le champ, ils ont semé du maïs dedans, sans aucune autorisation".

Intimidations, menaces et talus détruits

Michel et son épouse essaient alors de faire valoir leurs droits, puisque la grande tante leur donne l'autorisation de louer le terrain. Mais la communication avec la partie adverse se complique : "J'ai eu quelques insultes par téléphone et il y a une journée très compliquée avec des menaces, mais ce n'est pas à eux de faire la loi". Il regrette d'ailleurs, photos à l'appui, que les talus de la parcelle aient été détruits, là-encore, sans autorisation d'après lui : "C'est un autre problème qu'on va devoir régler".

La destruction des talus du champ en question selon Mochel Rannou - DR

Problème systémique

Pour l'éleveur, le problème est systémique : "Ils se croient tout permis, ils prennent tout, il y a des lois à respecter". Il assure d'ailleurs que des histoires comme la sienne, David contre Goliath, sont nombreuses sur le territoire. "Je ne me suis pas laissé faire et je me suis entouré de personnes qui m'ont aidé". En l'occurrence, la coordination rurale qui l'a accompagné et conseillé dans ses démarches. Hervé Guillerm s'occupe du foncier au sein du syndicat : "Ce n'est pas donné à tout le monde de mettre son nez dans ces papiers, c'est très compliqué, on est souvent confronté à ce problème-là de gens qui prennent des terres sans titre et qui mettent les gens devant le fait accompli".

Les services de la préfecture viennent de donner raison à Michel Rannou. Il peut exploiter le terrain depuis lundi dernier.

Contacté, le gros agriculteur incriminé par Michel Rannou assure être dans son bon droit et qu'une promesse de vente lui avait été signée par la grande-tante. Il assure que tout cela se réglera devant le tribunal et pointe le rôle de la coordination rurale qui "instrumentalise l'éleveur".