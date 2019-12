Aussitôt coupé et aussitôt livré, à quelques jours de Noël il y a de l'activité à la pépinière du bord de Loire à Fondettes, l'une des dernières pépinières d'Indre-et-Loire à produire des sapins en quantité.

Fondettes : Des sapins coupés et aussitôt livrés chez les clients avant Noël

A la pépinière du bord de Loire à Fondettes 300 à 400 sapins sont coupés et aussitôt livrés pour Noël.

Fondettes, France

Tronçonneuse électrique à la main Anthony Lozada est en train de couper un sapin qu'il va ensuite aller livrer chez un client à Villeperdue au sud de Tours, un geste répété ainsi 300 à 400 fois depuis fin novembre comme l'explique son épouse Delphine : "nous avons pas mal de livraisons, la semaine dernière c'était les écoles et puis là c'est chez des particuliers, Villeperdue aujourd'hui, demain St-Cyr-sur-Loire, là c'est un sapin de 3 - 4 m, on fait la livraison car le client ne peut pas le transporter"

le sapin est prêt à prendre la route pour Villeperdue © Radio France - Jean Lebret

Les coupes de sapins ont commencé très tôt cette année

Ce pépiniériste qui produit du sapin en quantité (jusque 6 000) a la particularité de couper ses sapins au tout dernier moment lorsque le client passe commande et vient le choisir dans le champ, cette année cela commencé mi-novembre. Des clients qui viennent parfois en famille avec enfants et grands-parents, ils chaussent les bottes pour aller choisir leur conifère, parfois même ils viennent en août ou septembre pour le réserver. Ce pépiniériste va couper des sapins jusque la veille de Noël, un gage de fraîcheur qui, selon lui, fait tenir le sapin beaucoup plus longtemps.

Chaque année ce sont environ 2 000 jeunes sapins qui sont plantés pour assurer le renouvellement, un travail qui aurait dû commencer en ce mois de décembre mais comme avec la pluie les sols sont gorgés d'eau, Anthony Lozada va devoir attendre un peu, certainement le début de l'année prochaine.