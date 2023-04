Fongicide dans la rivière à Gétigné : entre 200 et 300 kilos de poissons morts

Des dizaines de poissons morts ont été retrouvés à la surface d'un cours d'eau, le Ligneau, sur la commune de Gétigné, dans le vignoble nantais. En cause, une pollution accidentelle de l'eau au produit phytosanitaire.

1.700 litres de fongicide dans la rivière

Vendredi 21 avril au soir, la citerne remplie de pesticides d'un agriculteur se renverse sur la route. 1.700 litres de fongicide utilisé pour les blés se répandent sur la route, près d'une bouche d'égout. Le produit toxique, nettoyé à grande eau par les pompiers, termine dans le réseau des eaux de pluie puis dans la rivière. "Très rapidement, les premiers poissons, les plus petits, sont remontés à la surface et sont morts. C'est une mortalité importante en surface jusqu'à la Sèvre", constate le maire de Gétigné, François Guillot, qui envisage de porter plainte.

Entre 200 et 300 kg de poissons morts ont été retrouvés, dont beaucoup d'anguilles. "Ça a été très vite, En l'espace de quelques heures, l'ensemble des poissons sont morts. Cela veut dire que la dose [de pesticides] devait être très forte", déplore Joseph Braud, président de l'association de pêche de l'Union des deux rives.

"On ne peut que constater les dégâts"

Une pollution quasi-impossible à maîtriser, poursuit le pêcheur. "Cette pollution est ingérable, souligne-t-il. Il est impossible de protéger quoi que ce soit. Si ça avait été du fuel, on aurait pu mettre des barrages. Là, on ne peut strictement rien faire. On ne peut que constater les dégâts malheureusement."

Et qu'en sera-t-il des dégâts sur la Sèvre nantaise, dans laquelle se déverse la rivière polluée ? C'est difficile à évaluer, estime Joseph Braud, parce que le produit sera beaucoup plus dilué. Quelques poissons morts y ont déjà été découverts. Les autres pourraient prendre encore quelques jours avant de remonter à la surface.

Dans la foulée de cette pollution, le préfet de Loire-Atlantique a pris un arrêté pour interdire la pêche tout le week-end sur une partie de la Sèvre nantaise. L'arrêté a pris fin ce lundi.