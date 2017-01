Fontguenand : la seule bambouseraie de l’Indre cherche un repreneur

La Bambouseraie des Marmettes de Fontguenand, près de Valençay, est fermée depuis le 31 décembre 2016. Son fondateur, Jean Rète, cherche un repreneur.

Mauvaise nouvelle pour les pandas, la seule bambouseraie de l'Indre, la Bambouseraie des Marmettes à Fontguenand, près de Valençay, a fermé ses portes. Son fondateur et propriétaire, Jean Rète, retraité depuis plusieurs années, a décidé d’arrêter véritablement de travailler à 71 ans.

Un coup de folie après avoir regardé « C’est pas sorcier »

L’histoire de sa bambouseraie est celle d’un coup de folie, d’une passion soudaine, après avoir regardé en 1998 un épisode d’une émission très populaire à l’époque.

J’ai vu sur France 3 l’émission « C’est pas sorcier » dès le lendemain j’ai été cherché un bouquin, j’ai réfléchi et puis j’ai monté tout mon projet là-dessus.

Jean Rète habitait alors à Blois, dans le Loir-et-Cher. Il a cherché un terrain propice à la pousse de bambou et a opté pour une « prairie », comme il dit, à Fontguenand, près de Valençay, dans l’Indre. Le retraité de la grande distribution et de l’industrie pharmaceutique a d’abord fait une formation à l’Institut supérieur de management et entrepreneuriat de Vendôme (Loir-et-Cher), puis il a fondé sa société. Il s’est mis à planter plus de quarante variétés différentes de bambous, dont certaines, achetées quand elles faisaient 1,5 mètre de hauteur, en mesurent maintenant huit.

Des bambous berrichons pour les pandas de Beauval

Au début, les gens le prenaient pour un fou, dit-il, mais sa bambouseraie a tout de même rencontré un fin succès. De 2012 à 2015, il a vendu jusqu’à 300 kg de bambous par semaine au zoo de Beauval, afin de nourrir ses deux pandas, Huan Huan et Yuan Zi.

Mais le succès est aussi venu des visiteurs : deux cents par mois durant l’été, dont certains achètent des pousses de bambous en partant.

Bambouseraie cherche repreneur

Fier de sa plantation, Jean Rète a cependant décidé de raccrocher. Trop de travail, de taille, de tonte, d'entretien.

Le temps passe. Malheureusement, on ne rajeunit pas, on est moins performant. (…) Même si je travaille tous les jours, toute l’année ça ne suffira pas. Il y a trop à faire sur deux hectares.

Il cherche maintenant un repreneur, capable de gérer les comptes mais aussi de tailler le bambou. Selon Jean Rète, il y a du travail pour trois personnes.

Contact : La Bambouseraie - rue des Marmettes - 36 600 Fontguenand - 02.54.05.12.52 ou 06.07.94.99.62