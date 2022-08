Fortes chaleurs : la Chambre d'agriculture du Vaucluse expérimente des panneaux solaires sur des vignes

Avec les épisodes de plus en plus récurrents de sécheresse et canicule, les agriculteurs tentent de changer leurs pratiques pour sauver leurs cultures. L'une des pistes envisagées en Vaucluse, c'est l'installation de panneaux solaires sur les vignes par exemple : l'agrivoltaïque dynamique.

Depuis le printemps 2019, plusieurs panneaux solaires sont montés sur des vignes à Piolenc, au domaine expérimental de la Chambre d'agriculture du Vaucluse. Un type d'agrivoltaïque, testé pour tenter de préserver les cultures des fortes chaleurs. Un sujet qui intéresse le monde agricole, puisqu'une dizaine de projets sont en cours dans le département.

Sous cette sorte de pergola pour la vigne, le raisin mûrit sous des panneaux solaires inclinables au besoin. "Leur inclinaison c'est une rotation à 90 degrés, quand la plante en a besoin elle va recevoir un maximum de soleil, et quand il fait très chaud cela va mettre un ombrage sur la vigne", explique Grégoire Lubineau responsable d'affaires PACA chez Sun'Agri, l'entreprise qui développe la structure sur cette parcelle.

La rotation peut se faire à 90 degrés. © Radio France - Mélanie Juvé

Protection contre le gel et les coups de chaud

Concernant les avantages, Sun'Agri met en avant un besoin de "30% d'irrigation en moins sur une parcelle protégée". Les vignes sont également mieux protégées des brûlures du soleil. L'hiver, "c'est deux degrés de plus lorsqu'il gèle, cela va permettre de protéger la parcelle" ajoute Grégoire Lubineau.

Si "l'agriculture prime" selon ce responsable, le but est également de produire de l'électricité, réinjectée au réseau. Les projets sont à 3mégawatt , soit plusieurs centaines de foyers alimentés.

Et le rendement ?

Mais les données manquent sur le rendement, explique la Chambre d'agriculture, qui a récupéré l'expérimentation cette année. Elle était menée auparavant entre Sun'Agri et l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. "Clairement il ne faut pas se précipiter, explique François Berud, chef de service de l'équipe vigne et vin à la Chambre d'agriculture. Il faut qu'on acquiert des références, et qu'on puisse donner des éléments factuels à l'agriculteur pour choisir, sachant que le but c'est aussi de faire de l'électricité donc il faut trouver le compromis entre ces deux éléments-là, ce n'est pas la solution miracle, mais il n'y a pas de solution miracle".

Si "l'agriculture prime" selon Sun'Agri, le but est en effet aussi de produire de l'électricité, réinjectée au réseau. Les projets sont à 3 mégawatt, soit plusieurs centaines de foyers alimentés. Si la pose et la désinstallation du dispositif ne coûte rien à au producteur, le contrat court sur 30 ans, le temps de vie d'un plant de vigne.

Du côté des syndicats agricoles, comme la FDSEA et la Confédération Paysanne, l'idée n'est pas rejetée, mais leurs responsables appellent à la vigilance pour défendre le foncier agricole : la production d'électricité ne soit pas se faire au détriment des cultures et doit rester un complément.