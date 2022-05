Fortes chaleurs : "une à deux semaines d'avance" pour certains fruits et légumes d'été en Alsace

Un grand soleil brille dans le ciel d'Alsace depuis maintenant plusieurs jours et les températures sont à la hauteur de cette météo estivale. Des conditions favorables pour une partie de la production fruitière et maraîchère. Certains produits arriveront sur les étals des marchés plus tôt que d'habitude.

"Tout ce qui est sous serre bénéficie de ces températures clémentes. Pour les aubergines, les tomates, les poivrons, mêmes les courgettes qui poussent en pleine terre, on sera plus sur une récolte mi-juin que fin juin début juillet", affirme Magali Belarte, maraîchère à Hoerdt, derrière son étal installé sur la marché de la place de Zurich à Strasbourg.

Certains s'apprêtent même à cueillir les variétés les plus précoces de cerises dès la semaine prochaine, la troisième de mai. Les cerisiers de Guy Friedrich, arboriculteur à Rottelsheim sont en bonne voie pour la première récolte de l'année. "D'habitude, on récolte la Burlat vers le 5 juin. L'ensoleillement du mois d'avril et de mai a été exceptionnel", se félicite-t-il. Un constat que ne partagent pas d'autres producteurs de cerises, comme Chloé Steinmetz, agricultrice à Kriegsheim.

Débat sur la cerise

Ne vous attendez donc pas pour autant à voir les cerises d'Alsace débarquer par caisses entières sur les étals de votre marché favori dès la semaine prochaine, car certains vergers sont plus pressés que d'autres de fournir leurs fruits. D'autant que les conséquences de cette chaleur exceptionnelle déroutent les producteurs comme les experts.

"Il y a désaccord total entre les techniciens, les techniciens et les producteurs, voire des producteurs entre eux sur la date de début de récolte de la cerise, confirme Philippe Jacques, conseiller arboriculteur à la Chambre d'agriculture d'Alsace. Avec le temps froid qu'on a eu toutes les nuits du mois d'avril et celles de la première quinzaine de mai, on partait avec du retard. Aujourd'hui, on assiste à un virage à 180 degrés avec des températures dignes du mois de juillet plutôt que du mois de mai".

On a peu d'expérience face à des variations aussi importantes de température dans un laps de temps aussi court

En ce qui concerne les cerises et les autres fruits à noyaux plus tardifs, comme les prunes, le spécialiste préfère raison garder. "Ce qu'on sait, c'est que ces fortes températures sont très favorables à la phase végétative, qui est la phase actuelle, celle de la prise en calibre du fruit ainsi qu'au développement du feuillage des arbres, qui est magnifique en ce moment. Par contre, là où on est pas d'accord, car on a peu d'expérience face à des variations aussi importantes de température dans un laps de temps aussi court, c'est l'incidence de ce revirement de situation sur la maturité des fruits les plus précoces. Tout le monde y va de sa petite théorie, personne ne dit la même chose. Comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois" conclut l'expert.