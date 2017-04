Fougerolles : les cerisiers sont en fleurs

Avec le printemps, vient le temps des cerisiers en fleurs. A Fougerolles, en Haute-Saône, la floraison est particulièrement exceptionnelle cette année d'après les agriculteurs. Et elle a même quinze jours d'avance.

La floraison a commencé dimanche dernier. Les champs de Fougerolles en Haute-Saône se sont parés de blanc. Les cerisiers sont en fleurs, un paysage incroyable. Alors dans les vergers fougerollais, les curieux se pressent pour les admirer. Michel a fait près de 300 kilomètres pour voir ça : "C'est féérique, quand on se promène dans ces allées au milieu de tous ces cerisiers en fleurs c'est magique. On a presque l'impression de se trouver au Japon, c'est vraiment superbe à voir".

On compterait plus de 30 000 cerisiers sur la commune de Fougerolles. © Radio France - Olivia Chandioux

C'est l'espoir d'avoir une très belle campagne de cerises." Bernard Oudot, agriculteur et bouilleur de cru

Mais ce verger il n'est pas au Japon, mais bel et bien à Fougerolles en Haute-Saône. Et c'est celui de Bernard Oudot. Des cerisiers, il en a plus de 500 : "Forcément moi je trouve ce paysage superbe, c'est sûrement du chauvinisme. Mais surtout une belle floraison comme ça c'est l'espoir d'une très belle récolte, surtout s'il continue à faire beau comme ça. Les deux dernières années il a beaucoup plus sur les bourgeons, alors on a eu de très mauvais rendements, mais là c'est tout le contraire. C'est l'espoir d'avoir une belle campagne de cerises."

Bernard Oudot produit du Kirsch de Fougerolles, dans son verger il a plus de 500 cerisiers. © Radio France - Olivia Chandioux

A plus de 80 ans, Bernard les cerisiers ça le connaît. Dans son verger on compte plus de dix variétés différentes : "Des Bécha, des longues queues de Besançon, tout plein de noms bizarres. Mais c'est très important d'avoir ces différentes variétés. Elles ne poussent pas toutes en même temps, certaines sont précoces d'autres tardives, et cela permet d'espacer la cueillette que l'on fait à la main". Mais la récolte ce ne sera pas avant la mi-juin.

La récolte des cerises aura lieu entre mi-juin et mi-juillet. © Radio France - Olivia Chandioux