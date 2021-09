Fourme de Montbrison : la barre des 700 tonnes vendues bientôt franchie

L'année dernière, lors du premier confinement les producteurs se sont faits peur, se retrouvant avec des fromages et du lait sur les bras qu'ils ont failli jeter. Mais finalement l'appellation s'en est bien sortie. Certes, le syndicat de la fourme de Montbrison tablait sur 70 tonnes de plus à la vente mais l'année 2020 a fini à la hausse avec 668 tonnes vendues, soit 20 de plus qu'en 2019.

Ça fait sept ans que les ventes augmentent. Et cette année les compteurs affichent déjà 698 tonnes, sachant que la meilleure saison est encore à venir avec les fêtes de fin d'année. Il s'en vendait environ 400 tonnes au début des années 2010.

La fourme de Montbrison servie dans un avion en première classe

Le syndicat de la fourme a bien du mal à la tracer au-delà de l'hexagone car les grossistes ne précisent pas les lieux de reventes. C'est lors des salons professionnels que le syndicat apprend que la fourme de Montbrison s'est retrouvée sur des plateaux de fromage aux États-Unis, en Suède ou encore au Japon. "On a même appris par hasard qu'une compagnie aérienne en servait en première classe", raconte Aurélie Passel, animatrice au syndicat de la fourme de Montbrison. "Mais ce n'est pas notre priorité, continue-t-elle. Il y a quelques années, on disait en rigolant que s'exporter, c'était déjà dépasser les frontières de la Loire. Dans le sud-ouest et dans les Hauts-de-France, c'est dur d'en trouver car même si nous sommes référencés dans certaines chaines de magasin, la crémière qui fait les commandes ne nous connait pas. Et en même temps, sans que l'on n'y fasse aucune opération particulière, nous sommes bien présents en Bretagne".

"La fourme de Montbrison s'adresse un public de plus en plus large en la proposant au lait cru, pasteurisé, en bio, en fermier car nous sommes passés de trois à sept opérateurs", précise Hubert Dubien, président du syndicat de la fourme de Montbrison. Aujourd'hui trois laiteries et quatre agriculteurs font de la fourme.

61 producteurs laitiers contre 200 en 2000

Une campagne de publicité dans le métro parisien, avec les autres AOP au printemps dernier a aussi aidé le fromage forézien à revenir sur la capitale et notamment le premier marché de France. "Ça a été compliqué de revenir sur Rungis, souligne Hubert Dubien. Parce qu'il y a une telle quantité d'offres et que quand on n'est plus là-haut pendant quelques semaines, les crémiers et les opérateurs de revente parisiens mais aussi les Belges, ne pensent plus à nous. Aujourd'hui, c'est reparti".

Un chiffre est en baisse en revanche, c'est le nombre de producteurs de lait : ils étaient 200 en 2000. Ils sont 61 désormais. Des départs à la retraite et des fermes qui grossissent. Le syndicat de la fourme essaie donc d'accompagner les éleveurs pour aider à la transmission des exploitations.

Les 59e journées de la Fourme de Montbrison et des Côtes du Forez se tiennent les 2 et 3 octobre, un évènement à vivre en direct sur France Bleu Saint-Étienne Loire.