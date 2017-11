France Agri Twittos: un compte Twitter pour échanger entre agriculteurs

France Agri Twittos est au départ un compte Twitter destinés aux agriculteurs qui souhaitent échanger sur le quotidien dans leurs exploitations. Il y a quelques jours, lors du salon Ferme Expo de Tours, ce groupe est devenu une association qui compte 70 adhérents pour le moment.

"Montrer l'agriculture telle qu'elle est " c'est le but de Cyrille Champenois, céréalier à Saulces Monclin dans les Ardennes et président de l'association France Agri Twittos. D'après lui, "il y a un grand écart aujourd'hui entre ce que nous faisons, nous, agriculteurs, au quotidien et ce que comprend le consommateur." Aujourd'hui, de grands organismes communiquent pour les agriculteurs mais cela ne reflète pas forcément leur travail dans les champs c'est pourquoi, ce groupe d'agriculteurs a décidé de "twitter" pour échanger sur des sujets très divers.

Sur le compte Twitter de France Agri Twittos , on peut voir le selfie d'un cultivateur dans son champs de blé, mais également des discussions entre agriculteurs et des vidéos comme celle de Laurent , agriculteur de Seine-maritime qui filme ses moutons au petit matin. "On peut aussi se parler des moissons " explique Cyrille Champenois, "ou encore demander l'avis d'un collègue si une maladie touche une de nos cultures". Ce compte Twitter permet également à ces agriculteurs de se sentir moins seuls dans leur travail du quotidien. Une démonstration aussi pour dire que l'agriculture d'aujourd'hui est une agriculture moderne, connectée et à la pointe des nouvelles innovations.

#agriculture#élevage 👨‍🌾🐄

ça n'arrive pas qu'aux autres !

Témoignage d'Ophélie, fille d'agriculteur: «Après un accident de travail, prenez le temps de vous soigner»

➡️ https://t.co/Pj4msBKnTtpic.twitter.com/9Z9ntYj3tA — Pierre BOITEAU (@PBTerrenetMedia) November 27, 2017

Le compte Twitter France Agri Twittos compte à ce jour près de 2000 abonnés dont des agriculteurs belges et canadiens. Le 19 novembre, lors du salon Ferme Expo de Tours ce groupe d'agriculteurs s'est constitué en association. Elle compte 70 adhérents.