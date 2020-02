Ce vendredi 28 février, France Bleu Berry installe son studio au Salon international de l'agriculture pour vous faire découvrir l'ambiance du salon et le quotidien des agriculteurs. Rendez-vous de 6h à 11h avec l'équipe de France Bleu depuis le parc des expositions de Paris.

France Bleu Berry vous réveille depuis le Salon international de l'agriculture ce vendredi 28 février. Votre radio s'installe au cœur du parc des expositions de Paris à partir de 6h et jusqu'à 11h pour vous plonger dans l’ambiance du Salon et échanger avec les agriculteurs à l’occasion de la journée du Berry. De 6h à 9h, retrouvez Thierry Trucat, Carl Dechâtre, Jérôme Collin et Rodolphe Louvet avant Solène de Choiseul qui vous accompagnera jusqu’à 11h.

Au programme, de nombreux reportages et invités : à 7h15, nous recevrons aux studios France Bleu sur le salon, Christophe Dupas, directeur de l'agence d'attractivité de l'Indre et à 7h45, Jean-Luc Poulain, président du Salon International de l'Agriculture.

A la rencontre des Berrichons du Salon

Au programme également tout sur la présence berrichonne au Salon 2020, l'opération "Tous au potager" pour valoriser les légumes qui poussent sur cette terre berrichonne mais aussi "Tous au fournil" avec les boulangers qui fabriquent leurs pains devant les visiteurs et même "Tous à l’étable" pour être au plus près des vaches et des chèvres pour la traditionnelle traite.

Nous irons aussi à la rencontre de Berrichons présents à Paris pour notre chronique "Fiers de leur Berry", nous vous parlerons de notre coup de cœur du salon et "Les p’tits berrichons du salon" donnera la parole aux enfants en visite. Enfin, retenez notre rendez-vous l'expresso qui sera réalisé en présence des plus célèbres paysans berrichons.