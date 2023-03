France Bleu Breizh Izel en direct du Salon International de l'Agriculture 2023 ce vendredi 3 mars dès 6h00 !

Le Salon International de l’Agriculture , salon du vivant… dans un monde bien vivant ! Ancré dans le réel des agriculteurs et de nos concitoyens, le grand rendez-vous populaire qu’est le Salon International de l’Agriculture est aussi l’occasion de saluer et de mettre en lumière ce qui enthousiasme les Français, ce qui les fait vibrer mais aussi ce qui les concerne et les préoccupe au quotidien.

Aurélie Lagain, Morgan Descoings, Joan Bizien © Radio France - Laurent Le Troadec

06h/09h : La Matinale avec Morgan Descoings, Aurélie Lagain, Thomas Biet et Joan Bizien

Invités, reportages, analyses et témoignages en français et en breton.

09h/10h : Côté Experts Solidaires avec Chrystelle Guy

Être agriculteur aujourd'hui et demain : installation, accompagnement, contraintes environnementales...

10h/11h : Côté Saveurs avec Chrystelle Guy

Avec un Chef breton en plateau et Antoine Michelin depuis le stand Bretagne

12h/13h : Émission en breton "Kreizteiz Breizh" avec Joan Bizien et Erell Béloni

Le Salon International de l'Agriculture du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2023

Le Salon est ouvert au public de 9h à 19h. Paris Expo Porte de Versailles, 1, place de la Porte de Versailles, 75015 Paris