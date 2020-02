France Bleu en direct du Salon international de l'Agriculture 2020

France Bleu propose plus de 70 heures de programmes en direct du Salon, émissions, reportages, interviews et chroniques en direct et en public depuis nos deux studios sur l'Espace Radio France. Producteurs régionaux, éleveurs, représentants de tous les métiers du monde agricole, starts up... toutes celles et ceux qui font vivre nos régions au quotidien sont nos invités durant ces 9 jours de Salon.

Rendez-vous Hall 1, stand B006 pour nous rencontrer.

>>> toutes les infos pratiques pour venir et acheter en ligne si vous le souhaitez vos billets sur le site du Salon

Les émissions de France Bleu en direct du studio

Samedi 22 février

6h / 12h30 : France Bleu Normandie avec Isabelle Lebrun et Serge Baillivet

avec Isabelle Lebrun et Serge Baillivet 13h / 14h : France Bleu "Une Heure en France week-end", animée par Géraldine Mayr

Dimanche 23 février

10h / 12h30 : France Bleu Drôme Ardèche avec Franck Daumas

Lundi 24 février

9h - 13h : France Bleu Besançon et France Bleu Auxerre

10h / 12h : France Bleu Picardie avec Annick Bonhomme

Mardi 25 février

6h / 9h : France Bleu Nord avec Pascal Toth

avec Pascal Toth 9h / 11h : France Bleu Breizh Izel avec Jérôme Lebreton

avec Jérôme Lebreton 9h - 11h : France Bleu Cotentin avec Anne Rabasse et Stéphanie Mounier

avec Anne Rabasse et Stéphanie Mounier 12h - 13h : France Bleu "On n'est pas à l 'abri d'faire une bonne émission avec Arnold Derek, Willy Rovelli et les chroniqueurs

"On n'est pas à l 'abri d'faire une bonne émission avec Arnold Derek, Willy Rovelli et les chroniqueurs 13h / 14h : France Bleu "Une Heure en France", animée par Frédérique Leteurnier et Quentin Lhuissier

Mercredi 26 février

6h / 12h30 : France Bleu Mayenne avec Gauthier Paturo, Philippe Guitton, Charlotte Coutard et Pascal Fouchet

avec Gauthier Paturo, Philippe Guitton, Charlotte Coutard et Pascal Fouchet 9h / 11h30 : France Bleu Loire Océan avec Capucine Frey et Hervé Marchioni

avec Capucine Frey et Hervé Marchioni 13h / 14h : France Bleu "Une Heure en France", avec Frédérique Leteurnier et Quentin Lhuissier

Jeudi 27 février

6h / 12h30 : France Bleu Limousin avec Pascal Sammartano

avec Pascal Sammartano 9h / 11h : France Bleu Creuse avec Josiane Peyron

avec Josiane Peyron 14h / 16h : France Bleu Gascogne

Vendredi 28 février