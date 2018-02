France Bleu Lorraine en direct du salon international de l'agriculture ce mardi

Par Cédric Lang-Roth , France Bleu Lorraine Nord

France Bleu Lorraine au plus près de l'événement ! Votre radio en Moselle vous fait vivre le salon international de l'agriculture en direct. Emission spéciale, ce mardi, entre 6h et 11h, depuis la plus grande ferme de France. Près de 50 producteurs et éleveurs mosellans ont fait le déplacement.