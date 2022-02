France Bleu Mayenne vous propose une semaine spéciale agriculture

La Mayenne est un département agricole. L'agriculture représente 9 900 actifs agricoles et 6 300 emplois salariés dans l’industrie agro-alimentaire (source : site du département de la Mayenne). Impossible pour votre radio de ne pas marquer le coup à l'occasion de l'ouverture ce samedi 26 février à Paris du Salon International de l'Agriculture

Vendredi 25 février : génération agriculteurs

Les chroniques « Circuits courts » « La Nouvelle Éco »ainsi que l'invité du 6h 9h de France Bleu Mayenne seront consacrés à l'agriculture. Même chose pour l'émission "Circuit Bleu, les experts" dont l'invité sera le directeur du lycée agricole de Laval. N'oublions pas "Sortir en Mayenne" dans le 16h 19h avec un zoom sur la présence de la Mayenne au salon de l'Agriculture et dans "ils font bouger la Mayenne", on parlera du salon à la ferme qui se déroule tout ce week end dans le département et qui tourne autour du renouvellement des générations. Mais ce n'est pas tout. Le programme est aussi en ligne ici .

Cette journée spéciale se terminera avec le tirage au sort des heureux gagnants du voyage VIP au salon de l'agriculture : vous avez jusqu'à ce vendredi 25 février à 17h pour tenter votre chance en vous inscrivant sur la page internet dédiée. Le nom des gagnants sera révélé à 18h30

Samedi 26 février : le salon à la ferme

L'an dernier, comme le Salon International de l'agriculture n'a pas eu lieu, la Confédération Paysanne a lancé "Le salon à la ferme". L'initiative a de nouveau lieu les 26 et 27 février 2022 et France Bleu Mayenne est partenaire de l'évènement. Nous en parlerons ce week end dans "Le grand brunch" avec même des lots gourmets.

Mardi 1 mars : matinée au Salon International de l'Agriculture

Ce mardi, une partie de l'équipe de France Bleu Mayenne sera présente sur le Salon International de l'Agriculture. Gauthier Paturo pour Route 53 se promènera dans les allées du salon à 7h20, 8h55 et 8h20. Puis Claire Martin et Pascal Fouchet vous concocteront une émission spéciale entre 9h et 11h afin de rencontrer des mayennais sur place, parler de nos produits du terroir mais aussi évoquer la ferme de demain. Un évènement à écouter mais aussi à suivre en vidéo sur nos réseaux sociaux. Le dossier complet à découvrir ici. Toute la semaine, notre journaliste Maïwenn Bordron va arpenter le salon et nous diffuserons ses reportages dans nos différentes éditions ; on retrouvera aussi l'agriculture version économique à travers notre "Nouvelle Eco" de lundi à jeudi

Jeudi 3 mars : Place Publique en direct d'Evron

"Le bonheur est il dans le pré ?" : C'est la question qu'on vous pose ce jeudi 3 mars 2022 en plein Salon de l'Agriculture à Paris. Nous serons en direct du Café des Sports à Evron entre 18h et 19h pour évoquer les joies et les peines des agriculteurs. Peut-on être un agriculteur heureux en France de nos jours ? Parle-t-on toujours de l’agribashing ? Les revenus sont-ils suffisants ? Pascal Fouchet et Martin Cotta vous donnent rendez vous au Café des Sports à Evron pour cette nouvelle édition de Place Publique, l'émission mensuelle de France Bleu Mayenne qui vous donne la parole. On vous attend aussi dans notre consultation citoyenne MaFrance2022