France Bleu Picardie en direct de la ferme à Domart en Ponthieu dans la Somme

C'est une journée spéciale agriculture sur France Bleu. Alors que le salon dédié à la profession n'a pas lieu cette année à Paris à cause de l'épidémie de covid 19, France Bleu Picardie s'installe chez Nicolas Patte, éleveur à Domart en Ponthieu, au nord d'Amiens.

Une journée au rythme des agriculteurs. Ils sont 400 000 en France, 5 070 dans la Somme et une partie se retrouve normalement en février à Paris pour le salon international de l'agriculture. L’événement est annulé cette année alors France Bleu consacre toute cette journée aux éleveurs, cultivateurs, maraîchers. Dès le réveil, nous sommes chez Nicolas Patte, agriculteur de 29 ans, installé depuis 2011 à Domart en Ponthieu, au nord d'Amiens.

Nicolas Patte fait partie du GAEC du Cheval Blanc avec son père et son oncle. L'exploitation s'étend sur 240 hectares. 300 vaches y sont élevées dont 65 pour la production de lait. Chaque matin, les trois éleveurs débutent à 6 heurs et se partagent les tâches auprès des bêtes. "Il faut surveiller si tout va bien, leur donner à manger, pailler. On en a pour trois heures", explique Nicolas Patte qui dispose d'un robot de traite. Les animaux y vont d'eux mêmes.

Il ne faut pas compter ses heures

Après trois heures à la salle de traite le matin, Nicolas Patte a des journées bien remplies "entre le travail aux champs, les réparations en tous genres, les passages du vétérinaire et un retour le soir à la salle de traite." L'agriculteur décrit un métier exigent pour lequel "il ne faut pas compter ses heures". Et au bout, le salaire n'est pas forcément au rendez-vous. Nicolas Patte gagne 1 000 euros par mois.

Autour des étables où les bêtes restent au chaud en ce moment, Nicolas Patte exploite plusieurs dizaines d'hectares où il cultive du blé, de l'orge mais aussi du colza ou encore de la betterave. Il s'apprête à y mettre les engrais. "Tout est très contrôlé", explique t-il quand on lui demande s'il tente de réduire la consommation d'engrais et de produits phytosanitaires. "Les plantes c'est comme les gens, quand vous avez besoin de médicaments, vous en prenez, mais il faut rester raisonnable."