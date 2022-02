France Bleu vous propose une journée spéciale "génération agriculteurs"

À 24 heures de l'ouverture du Salon International de l'agriculture à Paris et à travers des portraits d'agriculteurs de notre territoire, nous allons vous faire découvrir le quotidien des agriculteurs du XXIe siècle.

Confrontés aux défis d'aujourd'hui et de demain, les agriculteurs parlent économie, innovation, découverte, circuits courts. Ils sont au cœur de leurs préoccupations comme des nôtres, nous les consommateurs.

Des parcours de vie différents mais une même passion

Par exemple Ludwig Hauwelle. Il s’est lancé dans l’agriculture à 30 ans. Il a appris le métier avant de lancer sa propre structure "les douceurs du Comtat" à Monteux. Producteur de fleurs et d'aromatiques on retrouve ses produits jusque dans des berlingots bios, un autre produit du terroir comtadin.

Damien Arnaud, lui, a 31 ans. Il est installé depuis sept ans dans l'arboriculture. Héritier d'une longue tradition, Damien n'est quand même pas du genre à dire "c'était mieux avant". Toute son exploitation est certifiée "haute valeur environnementale" et une partie de ses vergers de grenades et coings en bio. Sa gamme de produits transformés est à retrouver sur la page "L'atelier d'Hyppolite".

Damien et Coralie jeunes agriculteurs à Malaucène. © Radio France - Jean-Pierre Burlet

L’agriculture aujourd’hui, c’est aussi la technologie

L'agriculture du XXIe siècle sera connectée ou ne sera pas ! C'est ce qu'on apprend notamment au campus Provence Ventoux, autrement dit le lycée agricole de Carpentras-Serres. L'établissement teste de nouvelles technologies avant de les enseigner en les mettant en pratique dans son exploitation.

En ce moment, l'actualité ce sont les sondes connectées qui permettent en temps réel et sans se déplacer de connaitre l'humidité du sol jusqu'à un mètre de profondeur. Ça coute entre 1.500 et 2.000 euros la sonde. Il faut aussi prévoir l'abonnement et éventuellement le conseil qui va avec. C'est une somme, mais le jeu en vaut la chandelle explique Isabelle Pellegri, directrice d'exploitation au lycée agricole de Carpentras-Serres :

