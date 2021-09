François Hollande en Indre-et-Loire pour saluer la générosité des agriculteurs et le travail des associations

Un ancien président de la République, en bottes et costume de ville, dans un champ de salades. C'est l'image insolite qu'on a pu voir mercredi matin dans l'exploitation maraichère d'Angélique Delahaye, à Saint-Martin-le-Beau. Cet ex-président, c'est François Hollande et si il est venu chez Angélique Delahaye, c'est parcequ'elle est la directrice de Solaal, la seule association qui organise les dons entre agriculteurs et associations d'aide alimentaire.

La fondation présidée par François Hollande soutient SOLAAL depuis 2019

Depuis le printemps dernier, Angélique Delahaye autorise les restos du coeur de Nazelles-Négron à venir faire du glanage, c'est-à-dire à ramasser des salades, des concombres ou du fenouil qui ne seraient pas récoltés car ils ne répondent pas forcément aux impératifs commerciaux. Une demi-journée par semaine, une huitaine de bénéficiaires des restos du coeur vient donc ramasser jusqu'à 600 kilos de produits frais qui sont ensuite distribués par l'antenne des restos de Nazelles-Négron, près d'Amboise. Boris Compain a capté cet échange entre François Hollande, Nadège, une des ramasseuses des restos du coeur, et Angélique Delahaye, la maraichère.

François Hollande et Angélique Delahaye échangent avec les bénévoles des restos du coeur Copier

"Comment ferions-nous, si vous n'étiez pas là, pour traverser cette crise" - François Hollande, s'adressant aux responsables de SOLAAL, de la banque alimentaire et des restos du coeur

Les restos du coeur de Nazelles-Négron accueillent précisément 100 familles. C'est trois fois plus qu'il y a un an. Outre la distribution alimentaire, l'association veut aider au retour à l'emploi de ses bénéficiaires. "Vous avez vu que nos bénéficiaires sont heureux d'être là. Quand on est dans une situation sociale difficile, on reste souvent cloitré chez soit, donc certains nous disent que le simple fait de sortir de chez soit est extraordinaire" explique Bruno, un des deux responsables de cette antenne des restos. "Le retour à l'emploi quand on n'a pas une bonne image de soit, c'est très compliqué. Quand on peut aller à Pole Emploi ou dans une agence d'intérim en disant qu'on vient de faire ça ou ça, et qu'on peut donc faire ça ou ça, c'est très important". Quatre des bénévoles qui viennent régulièrement glaner pour l'association ont d'ailleurs été embauchés une demi-journée par semaine, pendant l'été, pour faire du désherbage.

"Je me suis dit que mon métier d'agricultrice avait encore plus de sens qu'avant, car j'ai redonné de l'envie à quelqu'un - Angélique Delahaye

François Hollande, entre Angélique Delahaye et Jean-Gérard Paumier, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire © Radio France - ©Boris Compain

La solidarité des agriculteurs a permis de distribuer l'équivalent de 48 millions de repas depuis 2014

La fondation "la France s'engage", présidée par François Hollande, soutient depuis 2019 l'association Solaal, à qui elle a attribué 150.000 euros de subventions pour trois ans. Depuis 2014, Solaal a distribué 24.000 tonnes de produits alimentaires, ce qui a permis aux associations partenaires de réaliser l'équivalent de 48 millions de repas. La 10ème antenne régionale de Solaal sera implantée prochainement en Indre-et-Loire. Le président du département, Jean-Gérard Paumier, l'a annoncé à l'occasion de ce déplacement.