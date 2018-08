Le frelon asiatique est repérable à sa couleur noire et à son bout jaune ou orange

Saint-Saëns, France

Il s'est installé en France il y a presque quinze ans (il a été importé accidentellement en 2004). Le frelon asiatique prolifère désormais en Normandie, et plus particulièrement depuis deux ans. Selon certains professionnels du secteur apicole, le nombre de nids repérés a été multiplié par quatre cet été.

Quinze frelons piégés par semaine

Problème : ces "grosses" bêtes noires (au bout jaune orangé) s'attaquent aux ruches. La riposte de Donatien Sénécal, apiculteur près de Saint-Saëns, n'a pas tardé. Il dispose des pièges (une petite bouteille avec un savant mélange d'attractif, d'eau et de sucre) à l'entrée de ses ruches pour éviter que les frelons ne s'en prennent aux abeilles. "Chaque semaine, je récupère jusqu'à quinze frelons asiatiques," calcule le trentenaire.

"J'ai des collègues qui ont perdu des ruches, notamment en ville : près de Rouen et en bords de Seine. C'est un fléau."

Donatien Sénécal fait partie du GDSA, le Groupement de défense sanitaire des abeilles en Seine-Maritime. Quand une ruche est attaquée, il intervient. "L'an dernier, notre association a détruit cinq nids. Cette année, sur la région rouennaise et dieppoise, on en est déjà à sept. Et encore, je n'ai commencé qu'à la fin du mois de juillet dernier."

Chaque semaine, Donatien Sénécal piège entre dix et quinze frelons asiatiques © Radio France - Lucas Valdenaire

Une propagation à vitesse grand V

La raison principale de cette multiplication des nids : la météo. "L'hiver a été très très doux, il n'y a pas eu de sélection naturelle faite par le froid." D'autant que la propagation se fait à vitesse grand V :

"Pour tout nid non-détruit, potentiellement, il peut y avoir sept nouveaux nids dans la région l'année d'après."

Donatien Sénécal en appelle donc à la vigilance de tous : si vous repérez un nid, prévenez aussitôt les autorités, la mairie par exemple. Rien ne sert d'appeler les pompiers car ils n'interviennent plus sur ce genre d'opération (sauf urgence). Les secours vous redirigeront vers une société privée spécialisée.

Vous pouvez également alerter l'INRA (Institut national de recherche agronomique) via sa toute dernière application mobile intitulée Agiir. Le principe : vous le prenez en photo et vous le signalez sur une carte numérique. C'est gratuit et ça permet aux ministères concernés de recenser un maximum de nids dans la région.