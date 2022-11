La Fromagerie des Aldudes et la Coopérative Laitière du Pays Basque placées en redressement judiciaire

La Fromagerie des Aldudes et la Coopérative laitière du Pays Basque (CLPB) ont été placées en redressement judiciaire, respectivement le 24 octobre et le 7 novembre derniers, a appris France Bleu Pays Basque ce mercredi. Le tribunal de commerce de Bayonne a pris cette décision au vu des difficultés financières de la coopérative. Elle est en cessation de paiement depuis la mi-octobre et enregistre un passif de plus de 13.5 millions d'euros.

Deux repreneurs potentiels

La justice a nommé un mandataire ainsi qu'un administrateur judiciaire et fixe la période d'observation à six mois. La CLPB a donc jusqu'au 7 mai 2023 pour trouver une solution en interne ou un repreneur. Selon les informations de France Bleu Pays Basque, la structure n'aurait pas assez de trésorerie. Deux repreneurs seraient sur les rangs. Les discussions seraient déjà avancées avec la fromagerie ONETIK alliée au groupe Andros. Par ailleurs, deux entreprises locales de Hélette et La Bastide-Clairence auraient décidé en fin de semaine dernière de se pencher sur la question.

Les producteurs de lait réunis au sein de la Coopérative Laitière du Pays basque ont traversé de grosses difficultés financières à cause de malfaçons dans le matériel frigorifique utilisé à la Fromagerie des Aldudes. Fin mars 2022, la cour d'appel de Pau a condamné le frigoriste Axima à verser un million d'euros à la coopérative. Au cours de l'audience, en janvier de cette année , les dirigeants de la CLPB avaient estimé à 11 millions d'euros le préjudice "immatériel" subi à cause de ces malfaçons. Mais le temps de la justice est long et la coopérative n'a pas la trésorerie pour attendre jusque là.

Aides publiques et financement participatif

La fromagerie a été créée en 2014 pour permettre aux producteurs de lait de gagner en autonomie dans la transformation de leur production. Elle emploie actuellement 25 salariés. Six millions d'euros avaient été investis en 2014 pour la fromagerie. Le projet avait reçu par ailleurs 900.000 euros d'aides publiques, et 400.000 euros de financement participatif.