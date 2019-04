Fromages, miel, spiruline : une dizaine de circuits "De ferme en ferme" dans la Loire et la Haute-Loire

L'opération "De ferme en ferme" fête ses 20 ans cette année. Elle se décline à travers une dizaine de circuits samedi 27 et dimanche 28 avril dans les fermes de Loire et de Haute-Loire.

Une cinquantaine de fermes de la Loire et la Haute-Loire vous ouvrent leurs portes ce weekend pour les 20 ans de l'opération "De ferme en ferme". Le but de cet événement bien implanté maintenant est de faire découvrir des savoir-faire et des produits locaux.

Quatre circuits sont proposés en Haute-Loire. Six dans la Loire, avec des étapes aussi dans le Rhône. Ces circuits vous emmènent de ferme en ferme sur plusieurs kilomètres, que ce soit entre Loire et Semène, dans le Pays roannais, entre Pilat et Gier ou encore dans les Monts et la Plaine du Forez. Un fléchage spécial, en jaune, est mis en place le long des routes pendant tout le weekend. Et pour être sûr de ne pas vous tromper, il faut chercher les fermes qui ont installé à leur entrée un épouvantail, le symbole de l'opération.

Vaches, autruches et spiruline

"Il peut y avoir à la fois des vaches, des chèvres, des productions végétales, du maraîchage, ou alors des productions plus atypiques", explique Martial Granjon, de l'ADDEAR Loire (Asscociation départementale pour le développement de l'emploi agricole et rural), l'un des organisateurs de l'opération. Si vous voulez effectivement voir des produits ou des élevages rares dans la Loire et la Haute-Loire, il y a l'embarras du choix : huiles essentielles à Tiranges, élevage d'autruches à Saint-Julien-Chapteuil, d'escargots à Saint-Bonnet-des-quarts etc.

Noémie Allemand, elle, est productrice de spiruline à Savigneux. Elle est la seule de la Loire à récolter ces micro-algues aux propriétés nutritives de plus en plus connues. "C'est riche en protéines - 70% de protéines dans la spiruline- et puis elle contient tous les éléments dont on a besoin : du magnésium, plein de vitamines, des antioxydants, et des acides gras essentiels", détaille la productrice, qui a lancé son activité en 2017. C'est la première fois qu'elle participe à l'opération "De ferme en ferme", pour répondre à la demande des gens qui ont "besoin de venir voir vraiment ce que c'est la spiruline [...] et pour pouvoir montrer en toute transparence la façon dont on travaille".