Actes malveillants contre la journaliste Morgan Large : la FRSEA Bretagne condamne et dément être responsable

La FRSEA Bretagne sort du silence. Dans un communiqué à la presse diffusé ce jeudi, la Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles dit n'avoir aucun lien avec les intimidations et les actes de malveillance dont la journaliste bretonne Morgan Large, spécialiste des enquêtes sur l'agro-industrie, a été victime ces dernières semaines.

Nous condamnons ces actes malveillants.

"Depuis plusieurs jours, la FRSEA est ciblée par une journaliste comme étant responsable d’actes malveillants qu’elle subit" indique le communiqué, "nous condamnons ces actes malveillants visant Morgan Large. La FRSEA n’est toutefois nullement responsable de ceux-ci. Elle n’a jamais appelé à quelconque acte contre cette journaliste. Nous condamnons tous les actes illicites visant une personne ou ses biens" est-il encore écrit alors qu'une manifestation de soutien à la journaliste de RKB a rassemblé plusieurs centaines de personnes il y a dix jours à Rostrenen, dans les Côtes d'Armor.

Que tous les journalistes dénoncent aussi fermement les actes ciblant les agriculteurs.

Ceci écrit, la FRSEA a aussi des messages à faire passer dans ce communiqué. "Nous espérons que tous les journalistes qui dénoncent les agissements visant l’une des leurs condamneront aussi fermement les nombreux actes illicites ciblant les agriculteurs ou leurs biens (élevages, champs, matériel, etc ...). Toute la lumière doit être faite sur tout type d’actes illégaux, peu importe leurs cibles : que la police et la justice fassent leur travail" dit encore l'organisation agricole majoritaire en Bretagne.

La FRSEA revendique ses prises de position

Morgan Large est notamment ciblée depuis la diffusion sur France 5 du reportage "Bretagne, une terre sacrifiée" en fin d'année 2020, où elle est suivie sur le terrain dans le cadre de son travail. Et inquiétée aussi par le passage d'un engin agricole circulant à toute vitesse, alors qu'elle se trouve debout sur le bas côté d'une route très étroite près d'un projet d'installation de bâtiments agricoles. Dans ce documentaire, "la FRSEA a joué son rôle" reprend le communiqué. "La défense des agricultrices et des agriculteurs, ainsi que de l’agriculture bretonne. Elle a apporté des éléments permettant d’expliquer la réalité de l’agriculture de notre territoire et a notamment rappelé que les fermes bretonnes sont familiales, de taille petite ou moyenne, et créatrices d’emplois".

Si la liberté de la presse est réelle, la liberté d'expression syndicale l'est aussi

"Si la liberté de la presse est réelle, la liberté d’expression syndicale l’est aussi. Alors, nous continuerons à exprimer notre vision, à défendre l’agriculture qui permet de nourrir nos concitoyens, une agriculture diversifiée qui relève chaque jour le défi de produire sain, bon, de qualité, dans le respect de l’environnement et en quantité suffisante pour répondre à la souveraineté alimentaire. De même, la FRSEA continuera à dénoncer tous les actes malveillants que subissent les agriculteurs : agressions dans leurs champs et intrusions dans leurs fermes notamment, qu’aucune cause ne peut justifier". Alors que les tensions sont réelles, une importante manifestation est annoncée ce samedi à Saint-Gérand, près de Pontivy, par le collectif Morbihan contre les fermes-usines.

