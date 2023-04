"Fruité, solaire ", malgré les aléas climatiques, le millésime 2022 des vins d'Alsace est de bonne tenue

Malgré les aléas climatiques, le millésime 2022 des vins d'Alsace est plutôt de bonne tenue. Les premières bouteilles sont sorties et ce qui ressort : ce sont de très jolis vins, avec moins d'acidité et plutôt équilibrés. Les pinots noirs et les rieslings s'en sortent plutôt bien.

Un millésime "plus solaire"

Avec les épisodes de chaleur, sécheresse et de grêle, ces aléas climatiques ont eu une incidence sur le vin." Nous avons de beaux rieslings qui gardent une belle acidité. Pour les cépages plus aromatiques comme les muscats et les gewurztraminer, nous aurons des vins plus en puissance. Ce sera moins léger que 2021, mais on pourra tester de beaux accords mets et vins avec ces cépages là," précise Caroline Furstoss, sommelière de l'année en 2014.

"Nous aurons des vins agréables, faciles à boire, que l'on pourra déguster plus tôt," complète Pierre Trimbach, le président des grandes maisons d'Alsace. Une organisation qui regroupe 31 domaines en Alsace, avec 2.000 emplois.

Millésime 2022 sauvé par les pluies du mois d'août

Les vignerons s'attendaient à une très petite récolte, finalement les pluies de la fin du mois d'août ont sauvé les rendements qui devaient-être faibles. La récolte 2022 est de 911.000 hectolitres en Alsace. C'est la 3e plus petite récolte.

