Fruits et légumes se cueillent depuis 25 ans à Peltre

La Cueillette de Peltre fête ce week-end de septembre ses 25 ans. L'exploitation agricole mise sur la qualité de ses produits et sur son côté pédagogique destiné aux familles.

En 1967, le père de Vincent Tillement débute une modeste exploitation laitière. En 1992, il décide d'ouvrir une partie de ses hectares en lieu de déambulation et de libre cueillette. "Le déclic, ça a été grâce à un stagiaire, se souvient l'agriculteur, qui a repris l'entreprise familiale en 1998, il avait vu qu'en région parisienne il existait des champs ouvert de ce type". Voici le commencement de la Cueillette de Peltre.

La Cueillette de Peltre, ce sont 20 hectares de champs destinés au public. © Radio France - Jordan Muzyczka

Toute cette histoire pourrait paraître anecdotique. Mais elle ne l'est pas.

"En précurseur, mon père a développé cette partie de l'exploitation ouverte au gens. Il m'a laissé de quoi survivre'.

80 variétés de fruits et légumes, cultivés en fonction des saisons représentent les deux tiers de ses revenus.

"J'ai aussi dû apprendre à changer ma façon de travailler, comme être plus pédagogue. Être sur le tracteur c'est sympa, ça permet de s'aérer l'esprit. Mais les contact avec les gens, c'est fabuleux".

(Ré)Apprendre à consommer

Comme Olivier venu avec ses enfants, jusqu'à 300 familles peuvent se presser à la Cueillette de Peltre, par jour de beau temps. © Radio France - Jordan Muzyczka

A la tête de ses dix employés aujourd'hui, Vincent met un point d'honneur à cultiver des produits de façon naturelle. Avec du fumier, avec des légumes et des fruits de saison, et des techniques de conservation. "On peut avoir des kilos de pommes plusieurs mois, même par grand froid. On peut leur mettre une couverture pour qu'elle résistent mieux; ou si elles se gâtent, vous en faites des compotes".

Un côté authentique et sain que recherchent les Mosellans, comme Brice, venu avec sa petite Alice et le reste de sa tribu. "C'est plus facile de lui permettre de comprendre ce qu'est une courgette, là, plantée dans la terre, plutôt que sur une étale de magasin". Adeline, elle, doit répondre à toutes les questions de l'énergique Maxine, 5 ans. "Par exemple, juste avant, elle a découvert les poivrons noirs. Du coup, elle était un peu surprise..."

Par jour de beau temps ce sont jusqu'à 300 familles qui peuvent se presser de découvrir, cueillir et goûter les variétés du champ. Pour ce qui est des prix, ils sont sensiblement identiques que ceux de la grande distribution.