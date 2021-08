Fruits trop petits, marqués, parfois pourris, la délicate récolte des arboriculteurs d'Indre-et-Loire

Des pommes "trouées" par la grêle. Voilà ce qu'on peut voir chez Sébastien Delareux, arboriculteur à St-Aubin-le-Dépeint, dans le Nord-Touraine, sur les arbres situés en bout de rang, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas protégés par les filets anti-grêle. Stigmates de l'épisode qui a frappé l'exploitation en juin dernier. "Elles sont percées, ça pourrit. Elles sont invendables, et puis elles ne vont pas tenir jusqu'à la récolte", constate le producteur, également représentant en Touraine de la Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF). Et même si les arbres touchés ne se trouvent qu'en bout de rang, cela représente au total un hectare "soit 70 à 80.000 euros" de chiffre d'affaires.

Des arbres pauvres en fruits et des pommes pas assez belles

Illustration d'une "flamme de gel" sur cette pomme © Radio France - Romain Dézèque

Des pommes percées par la grêle donc mais aussi des pommes marquées par le gel du printemps. "On voit sur ces Golden la peau qui est grisaillée, on appelle ça des flammes. Il n'y a aucun impact sur le goût mais c'est la beauté du fruit qui est remise en cause" explique Sébastien Delareux. Et la beauté, c'est de l'argent. Ces pommes ne pourront être classées en catégorie I, ce qui signifie un prix de vente divisé par deux. Elles ne répondent pas aux standards de la distribution.

Les pommes sont beaucoup moins nombreuses sur ces arbres © Radio France - Romain Dézèque

Le gel a également appauvrit les arbres en fruits comme sur cet arbre où "on devrait être à 150-200 pommes pour avoir le tonnage régulier, là, on tourne autour de 60 pommes, donc trois fois moins" déplore l'arboriculteur. Enfin le manque de chaleur cet été en Indre-et-Loire a également des effets sur la taille des fruits. Les pommes ne sont pas assez grosses et de ce fait, n'auront pas le bon calibre. C'est aussi une perte de valeur.

Une perte de rendement de 40 à 60 % pour les poires en Indre-et-Loire

Tous ces aléas combinés entraînent une perte d'exploitation de l'ordre de "20 à 30 %" pour Sébastien Delareux, qui s'estime s'en être bien sorti. À titre de comparaison, la perte de rendement pour les poires "est de 40 à 60 %" sur l'Indre-et-Loire d'après le représentant de la FNPF. La filière a demandé un classement en état de calamité agricole auprès de la préfecture afin de pouvoir bénéficier de soutiens financiers, comme en 2019.