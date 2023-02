Fumier et pneus : les syndicats d'agriculteurs de la Somme remettent la pression sur les grands distributeurs

Ils réclament un juste prix, adapté à la flambée des coût de production et à la hauteur de leur travail : la FDSEA 80 et les JA 80 se sont levés tôt, ce jeudi 23 février, pour dire leur colère devant plusieurs grandes surfaces du département.

Banderole déployée par des agriculteurs de la Somme ce jeudi 23 février devant le supermarché Leclerc de Montdidier - Jeunes Agriculteurs 80

Ils ont notamment déversé du fumier et des pneus devant le Carrefour d'Abbeville, et le Leclerc de Montdidier, et se sont mobilisés à Doullens, Friville-Escarbotin et Oust-Marest. Il reste moins d'une semaine de discussions entre les fournisseurs et les grands distributeurs pour se mettre d'accord dans le cadre des négociations commerciales annuelles.