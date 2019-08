G7 de Biarritz : la pêche Roussanne de Monein servie aux chefs d'Etat

Monein, France

Marie-José Casaubon a eu du mal à y croire quand elle l'a découvert ce samedi midi, à la télévision. Sa pêche Roussanne de Monein est bien au menu du dîner des chefs d'Etat au G7 de Biarritz. Pour la présidente de la coopérative, qui a relancé la variété, c'est évidemment une grande fierté de voir son fruit en dessert.

"Je regardais les informations et je vois "pêche de Monein". J'étais incrédule ! J'ai rougi, je me suis sentie emportée...", explique la productrice installée à Cuqueron. En y repensant, elle se souvient bien qu'il y a quelques semaines deux hommes sont venus avec des exigences très élevées pour être sûrs d'avoir les plus beaux fruits. A l'époque on lui avait alors expliqué que c'était pour un chef étoilé de Biarritz, mais pas pour le G7.

"Le monde entier va savoir que cette pêche existe"

Et c'est bien normal selon le chef Cédric Bechade, qui a composé ce menu. "On avait un devoir de confidentialité, donc je n'ai pas pu leur apprendre la nouvelle. J'avais fait des demandes particulières, mais ils ne savaient pas pour quel événement." Le chef étoilé travaille avec le fruit béarnais depuis deux ans maintenant, c'était donc logique pour lui de le proposer dans ce menu d'exception.

Pour Marie-José Casaubon qui se bat depuis des années pour relancer cette variété, c'est une très belle récompense. "Je me suis dit : ça y est ! C'est l'aboutissement de quelque chose de beau, les grands chefs vont goûter la pêche Roussanne de Monein ! Le monde entier va savoir que cette pêche existe, c'est incroyable !"

Marie-José Casaubon l'assure, si les chefs d'Etat en redemande ils sont les bienvenus chez les producteurs du canton de Monein.