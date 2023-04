Gagner de nombreux cadeaux gourmands avec Le Gard de Ferme en Ferme et France Bleu Gard-Lozère !

PORTES OUVERTES DANS 62 FERMES DES CÉVENNES À LA CAMARGUE...

Ce grand rendez-vous vous permet d'aller à la rencontre d'agriculteurs et producteurs passionnés par leur métier, désireux de faire partager leur expérience au grand public.

Ils vous ouvrent la porte de leur exploitation pour des visites et dégustations gratuites, de la restauration de qualité et de la vente de produits fermiers et bio. De belles rencontres pour des moments toujours chaleureux et conviviaux...

Vous apprendrez à mieux connaitre le métier, les savoir-faire, les produits et les hommes qui font de notre région une terre si riche et si variée...

"Le Gard de ferme en ferme", c'est enfin l'opportunité de partager un moment avec des paysans engagés dans une agriculture durable et respectueuse, œuvrant pour le maintien des campagnes vivantes afin de nous garantir une alimentation saine, locale et d'une grande qualité …

Un weekend qui plaira aux adultes , qui retrouveront les gestes et les savoir-faire de leurs aînés, mais aussi aux enfants , qui auront l'occasion d'approcher de près la vie à la ferme, ses animaux et ses produits.

- Animations & Dégustations

- Vente de produits fermiers

- Restauration à la Ferme...

