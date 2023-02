Gastronomie : "Il est temps de rendre visible notre diversité", selon le chef Alexandre Gautier

C'est une première en France. Les Hauts-de-France ont obtenu le label Région européenne de la gastronomie 2023. Un label lancé ce mardi au salon de l'agriculture à Paris depuis le stand de la Région.

"Nous avons un patrimoine culinaire incroyable, que ce soit familial, que ce soit dans tous les bistrots de notre territoire. Et ça, c'est ce qu'il fallait mettre en avant, montrer le savoir-faire de ces hommes et ces femmes qui travaillent la terre, la qualité des produits", s'est réjoui Alexandre Gautier, chef du restaurant La Grenouillère à la Madelaine-sous-Montreuil, invité de la matinale spéciale de France Bleu Nord en direct du salon de l'agriculture ce mardi matin.

"On s'est enfermé dans un folklore, frite, bière, endive, maroilles. Et à partir de là, on a fait le tour ? Pas du tout, finalement, sur les cinq territoires que nous avons, cinq départements, c'est très vaste. On passe des céréales à l'élevage, à la pêche, à la cueillette, à la chasse, au maraîchage, à l'agriculture. Petite ou grosse. C'est d'une richesse incroyable et c'est bien la difficulté de rendre visible cette diversité", a expliqué Alexandre Gautier, "Dans le Nord, on est toujours d'une grande humilité et il était temps, je pense, de taper le poing sur la table, de montrer ce que l'on fait".

Manger mieux alors que les prix flambent

Les prix ont beaucoup augmenté ces derniers mois. Comment peut-on peut manger bien sans être obligé de prendre les prix les plus bas dans les grandes surfaces ? Quand on lui pose la question, Alexandre Gautier répond du tac au tac.

"Est-ce qu'on est obligé d'aller dans une grande surface ? Est-ce qu'on peut aller au marché ? Est-ce qu'on est obligé de manger de la protéine animale à chaque repas ? Est-ce qu'on n'est pas capable de se changer finalement pour bien s'alimenter un repas végétal et oser le végétal, finalement", s'interroge le chef du restaurant La Grenouillère.

"Nos grands-parents ont travaillé toute leur vie pour essayer de mettre de la viande à chaque repas. Et aujourd'hui, on dit de faire autrement. Donc c'est une culture alimentaire qu'il faut revoir et on peut manger mieux. C'est important au quotidien de s'interroger et de se dire qu'on peut se nourrir d'un légume et ne pas manger de la protéine animale à chaque repas", ajoute-t-il.