En Mayenne, la récolte de miel s'annonce prometteuse

Mains sur les hanches, pantalon blanc et grandes bottes jusqu’aux mollets, Thierry Cocandeau est content. Depuis le début du printemps, ses abeilles sont en pleine forme. Elles se nourrissent de fleurs en abondance et se reproduisent. L'année dernière avait été catastrophique au niveau de ses récoltes à Courbeveille, à cause de la météo maussade du printemps.

Des conditions climatiques réunies

"Les choses se sont mises les unes derrière les autres et se sont bien enchaînées : un petit coup d'eau, un petit coup de chaud et juste ce qu'il faut pour que la végétation en surface puisse ne pas trop souffrir et nous apporter nectar et pollen pour les abeilles" constate l'apiculteur.

Il y avait 25 palettes pleines de 700 hausses et je n'en ai plus que quatre

Thierry montre du doigt ses stocks de hausses dans le hangar. La "hausse" c’est le dernier étage ajouté sur la ruche qui contient les excédents de miel, et récupérés ensuite par l’apiculteur. Et justement, il n’y en a plus beaucoup sur les palettes. "Il y avait 25 palettes pleines de 700 hausses et je n'en ai plus que quatre. Je pense même qu'il risque de me manquer des hausses" montre du doigt ce passionné. C'est la première fois que ça arrive à cet apiculteur installé depuis 20 ans.

Le miel d'acacia est de retour

Au total, c’est déjà 30 % de récoltes en plus sur ses 350 ruches, par rapport à l’année dernière. La quantité mais également la qualité sont au rendez-vous. "Cela faisait depuis 2019 que je n'avais pas fait de miel d'acacia, et là cette année j'ai réussi à en faire" dit-il satisfait.

A tel point que Thierry Cocandeau pense présenter son nouveau miel mayennais au concours des miels de France l’année prochaine.