PHOTOS - Gel : les arboriculteurs du Tarn constatent les dégâts sur leurs exploitations

Les arboriculteurs du Tarn, du Tarn-et-Garonne mais aussi de l'Aveyron ont des nuits très courtes depuis vendredi, depuis que le froid s'abat sur l'ex Midi-Pyrénées. La nuit de dimanche à lundi a été la plus froide depuis 1947 pour un mois d'avril, selon Météo France. Certains professionnels ont perdu plus de la moitié de leur récolte l'an dernier à cause du gel, ils protègent leur exploitations depuis plusieurs jours. France Bleu Occitanie est en direct du Tarn depuis 6h ce lundi, pour constater les dégâts.

"On a allumé 400 bougies, on saura dans une dizaine de jours si nos fruits sont sauvés." — Ludovic, producteur de pommes à Rabastens

"Je ne suis pas très serein, même s'il est trop tôt pour faire un bilan. Le thermomètre est tombé à -5 cette nuit", constate un producteur de kiwis de Gaillac (Tarn). Il n'a pas dormi de la nuit pour asperger ses fruits, une technique basée sur l'arrosage des bourgeons. À Rabastens, Ludovic produit des pommes au verger des Villettes, il raconte : "Vers 2h du matin, on a lancé l'aspersion et à 4h30 on a allumé 400 bougies pour protéger du gel. Avec une bougie, on garde 1.5 degrés environ". Le producteur espère limiter la casse "à mon avis, ça va aller, on a fait le nécessaire." Le producteur tarnais saura, dans une dizaine de jours, si sa production est sauvée.

"C'est relativement nouveau dans l'intensité et la puissance. Depuis trente ans j'utilise des arroseurs, mais pas pour des gelées de -5, on a été habitués à du -1, -2." — Pascal, producteur de kiwis à Gaillac

Pascal Mazenc, producteur de pommes à Gaillac, n'avait jamais vécu un épisode d'une telle intensité : "Depuis trente ans j'utilise des arroseurs, mais pas pour des gelées de -5, on a été habitués à du -1, -2.". Le producteur du Tarn, qui a perdu la moitié de sa production l'an dernier, sait que sa production sera encore impactée "les asperseurs peuvent protéger mais à -5 degrés on aura quand même des dégâts".

Des bougies allumées dans les vergers du Tarn pour protéger les pommiers © Radio France - Sandrine Morin

Le gel sur des bourgeons de kiwis dans le Tarn © Radio France - Sandrine Morin

Jean Castex promet d'être aux côtés des agriculteurs

Jean Castex a promis ce dimanche d'aider les agriculteurs touchés par le gel, en demandant au ministre de l'Agriculture de mobiliser "dès le début de semaine" le dispositif des "calamités agricoles", "en particulier pour l'arboriculture". Le Premier ministre a également évoqué l'ouverture, si nécessaire, d'un "fonds d'urgence" pour les départements les plus concernés. "L'État sera aux côtés des agriculteurs touchés, comme il l'avait été tout particulièrement lors de l'épisode de gel d'avril 2021, avec la mise en place d'un plan d'ampleur", a écrit le Premier ministre dans un communiqué.