Gel 2021 : les demandes d'indemnisation ouvrent le 24 janvier

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation reconnait le caractère de calamité agricole de l’épisode de gel d’avril 2021 pour l’ensemble du département du Tarn. Le dépôt des dossiers est possible à partir du 24 janvier.

Plus de 90% de récoltes détruites par endroit, dans le Tarn l'épisode de gel d’avril 2021 a eu de lourdes conséquences.

à lire aussi À Gaillac, 90 % de pertes dans plusieurs vignes et il va encore geler

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation vient de reconnaître le caractère de calamité agricole de cet épisode de gel pour les pertes de récoltes et les pertes de fonds en viticulture (raisin de cuve) pour l’ensemble du département.

Dépôt des dossiers du 24 janvier au 23 février

La période de dépôt des demandes d’indemnisation est ouverte à compter du 24 janvier 2022 jusqu’au 23 février 2022. Pour être éligible à l’indemnisation des pertes de récolte, trois conditions cumulatives s’appliquent :

• être exploitant agricole en activité à la date du sinistre

• un taux de perte physique supérieur à 30% de la production annuelle par rapport au rendement théorique de l’ensemble des cultures

• le montant de dommages, toutes pertes confondues, qui doit atteindre le seuil minimal de 1 000 €

• un seuil de recevabilité dépassant 11% du produit brut d’exploitation, aides PAC comprises

• justifier de la souscription d’une assurance multirisque agricole (incendie tempête) à la date du sinistre

Une exception pour les exploitants couverts par une assurance multirisque climatique

Attention, le dispositif calamités agricoles ne concerne pas les pertes de récoltes pour les viticulteurs qui ont souscrit pour la récolte 2021 une assurance multirisque climatique (assurance récoltes).

Les viticulteurs ayant bénéficié d’une indemnité de leur assureur liée à l'assurance multirisque climatique ne doivent pas déposer de dossier calamités agricoles au titre des pertes de récoltes et seront informés sur le premier trimestre 2022 du dispositif qui va se mettre en place et des modalités de versement d'une aide complémentaire aux montants déjà perçus par leur assurance.

Modalités pratiques

Il y a deux façons de déposer vos demandes :

• Télédéclaration via TéléCALAM : procédure électronique pratique, rapide, sécurisée (utilisation d’un identifiant et d’un mot de passe personnels), accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; l’accès se fait via le site internet : https://www\.mesdemarches\.agriculture\.gouv\.fr (rubriques « Exploitation agricole » « Demander une indemnisation calamités agricoles »)

• Déclaration papier : les formulaires de demande d’indemnisation, ses annexes et la notice explicative sont disponibles en mairie ou sur le site internet de la préfecture du Tarn http://www\.tarn\.gouv\.fr/calamite\-agricole\-r1065\.html