Gel chez les pommiculteurs du Cher : jusqu'à 95% de pertes pour certaines variétés

Lorsqu'étamine et pistil sont marrons, cela signifie qu'il n'y aura pas de fruit

En cette fin de matinée, les feux de paille allumés dans la nuit n'ont pas encore tout à fait fini de se consumer dans les vergers de Corinne Laroche. Faire du feu au pied des arbres pour créer un nuage protecteur, c'est la technique utilisée par cette arboricultrice, qui cultive pommes, poires et myrtilles sur un peu plus de huit hectares à St-Palais, à côté de St-Martin-d'Auxigny. Assez efficace pour préserver la récolte ? Certainement pas, mais "au moins, on se dit qu'on a fait quelque chose", soupire l'agriculture qui se réveille en ce moment toutes les nuits pour allumer ces ballots de paille.

Des ballots de paille ont été incendiés au pied des arbres © Radio France - Sarah Tuchscherer

Corinne se lève toutes les nuits pour tenter de minimiser les dégâts Copier

La nuit dernière, le mercure est descendu au-delà des moins deux. La semaine précédente, on a même enregistré moins sept. "Une catastrophe, commente Corinne, aussi grave qu'en 91. Cette année-là, il ne nous restait que 20% de récolte". Pour l'heure, impossible de chiffrer précisément le niveau des pertes, il faudra attendre une dizaine de jours, mais les premiers constats ne sont pas encourageants. Sur la Pink Lady, variété particulièrement sensible, Corinne considère que le gel a anéanti 95% des fruits en devenir.

Corinne Laroche redoute des pertes importantes, peut-être 70% ou 80% de la récolte © Radio France - Sarah Tuchscherer

Ces gelées ont été les plus sévères enregistrées depuis les années 90 Copier

L'exploitante agricole, qui cultive également des céréales, s'estime moins mal lotie que ses collègues arboriculteurs à 100%. Néanmoins elle s'inquiète de l'avenir des vergers de ce secteur, dont la surface a déjà été considérablement réduite au profit des céréales. En 2019 et 2020 déjà, les producteurs du Cher avaient essuyé des pertes. Pour les arboriculteurs, il n'existe pas d'assurance contre les risques liés au gel.