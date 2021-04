Gel dans l'Hérault : "un constat de désolation dans les vignes et les champs"

L'épisode de gel qui était prévu pour la nuit de mercredi à jeudi dans l'Hérault et au-delà, sur une majeure partie de la France, s'est révélé plus sévère encore qu'annoncé. Les températures sont descendues jusqu'à -8 degrés par endroit, même en pleine. La quasi totalité du département est concerné, et dans certaines zones 100% des vignes sont touchées.

Gel historique

"Les dommages sont d'autant plus importants que la végétation était en avance pour la saison, avec les premières feuilles sur les ceps de vigne. C'est un moment de grande fragilité", explique Jérôme Despey, président de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault. "Le recensement est en cours, mais on sait déjà que parmi les secteurs les plus touchés figurent la moyenne vallée de l'Hérault, le Pic Saint-Loup, la bordure littorale autour de Mèze, Bouzigues, Villeveyrac. Le Biterrois également, le Minervois et tous les hauts cantons."

_"L'est du département semble un peu plus "épargné" : Castries, Saint-Geniès-des-Mourgues, Restinclières, Saint-Christol où 30% des parcelles sont frappées. Mais on peut d'ores et déjà parler d'un gel historique, et d'un constat de désolation. Plus on avance dans les heures, plus nous avons des retours catastrophiques sur la perte de récolte à venir. On a eu des gels par le passé mais je pense malheureusement qu'on va battre des records en terme d'impact. C'est un coup de massue que nous sommes en train de vivre_".

Les autres filières touchées

La viticulture n'est pas la seule sinistrée. L'arboriculture elle aussi, à Marsillargues, Mauguio, notamment les abricotiers. Des dommages également sur les céréales, surtout le blé dur.