Gel dans les cultures : le Calvados et l'Orne touchés

Le ministère de l'Agriculture a annoncé que le régime de calamité agricole serait activé pour soutenir les agriculteurs qui ont connu un épisode de gel ces derniers jours, dans plusieurs régions de France. "C'est une crise historique, parce que la dernière que l'on a connue et qui est dans les tablettes, c'est 1991, et on est allé plus bas hier en température", a déclaré à l'AFP André Bernard, vice président des chambres d'agriculture en charge du dossier gestion des risques.

Dans le Calvados et l'Orne, difficile d'estimer pour le moment l'ampleur des dégâts. "On a eu des secteurs où les températures sont descendues à -4 voire parfois en dessous", rappelle Samuel Hardy, conseiller culture-agronomie sur la plaine de Caen pour la chambre d'agriculture de Normandie.

Verdict dans quelques jours

"Cet effet du gel sur des céréales à épi 1 centimètre ne sera visible qu'une petite dizaine de jours après les gelés, en observant à la loupe les épi nécrosés", explique Samuel Hardy qui assure que l'impact est sûrement moins important en Normandie que dans les autres régions touchées.

"Pour des cultures comme le colza ont peut déjà observer des fleurs qui ont avorté. Mais on peut relativiser en rappelant que le colza a des capacités de compensation qui peuvent rattraper les pertes que l'on peut observer aujourd'hui."