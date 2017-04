Gel dans les vignes de Champagne : entre 20 et 25 % des bourgeons détruits en moyenne

Le comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) a fait un bilan provisoire des dégâts dans les vignes depuis le début des épisodes de gelées. Certains secteurs ont été plus touchés que d'autres comme le secteur de la Montagne de Reims nord et ouest, et la Côte des Bar.

C'est un bilan provisoire, mais il démontre déjà l'étendue des dégâts causés par le gel dans les vignes de Champagne. Tous les secteurs sont concernés, avec en moyenne entre 20 et 25 % des bourgeons détruits précise le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) dans un bilan provisoire communiqué ce mercredi mercredi 26 avril. Depuis le 18 avril dernier, les bourgeons ont été durement touchés par endroits, puisque les températures sont parfois descendues jusqu'à - 5 degrés.

Le bilan pourrait encore évoluer puisque de nouvelles gelées sont attendues

Difficile bien sûr pour le CIVC de faire un état des lieux des 34 000 hectares de la zone d'appellation Champagne, mais certains secteurs sont plus touchés que d'autres. En premier lieu, les secteurs de la Montagne de Reims nord et ouest, le secteur ouest de Château-Thierry, et la Côte des Bar où 35 % ou plus des bourgeons sont détruits en moyenne. A noter que le vignoble de la côte des Bar dans l'Aube avait été déjà fortement impacté par le gel l'an dernier.

D'autres secteurs sont touchés, mais cette fois dans la moyenne -entre 10 et 35% des bourgeons détruits- : la vallée de la Marne, la région autour d'Epernay, la Côte des Blancs, ou encore le massif de Saint-Thierry. Selon le bilan provisoire établi par le Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC), c'est le Sézannais et la région de Vitry qui ont été les plus épargnés.