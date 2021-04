Le gel a fait moins de dégâts dans les vignes en Alsace, que dans les autres vignobles. Toutefois, il y a des inquiétudes dans des parcelles précoces de gewurztraminer et pour les jeunes plants. Il faudra attendre une quinzaine de jours pour avoir une vraie idée de l'état des lieux.

Gel dans les vignes en Alsace : le gewurztraminer et les jeunes plants principalement touchés

Après les trois jours de froid qui se sont installés en Alsace, il est l'heure de faire les comptes dans les vignes.

Selon les premières estimations des professionnels, ce sont dans les parcelles précoces de gewurztraminer que les dégâts sont les plus nombreux, mais aussi pour les jeunes plants de vigne (de un à trois ans). C'est une première tendance, à confirmer.

En Alsace, les vignes ont moins souffert du gel

Il faudra toutefois attendre une quinzaine de jours, pour avoir un vrai état des lieux, quand la floraison sera terminée. Ce qui est sûr, c'est que le vignoble en Alsace a moins souffert du gel, que d'autres endroits en France.

"Dans les parcelles de gewurztraminer, on voit des débuts de sortie de feuilles qui ont été brûlées par le gel. Nous ferons un vrai état des lieux quand les feuilles sortiront du coton et que le cycle végétatif reprendra" détaille Didier Pettermann, le président du CIVA et vice-président de l'AVA, l'Association des Viticulteurs d'Alsace.

Attention aux jours qui vont suivre

En Alsace, les vignerons font très attention à la partie les Saints de glace. "Pour mémoire les anciens vignerons vous le diront. Nous avons déjà vécu des cas de gel mi-mai, voir fin mai. Nous restons sur nos gardes. L'année est très compliquée et débute très durement," ajoute le vigneron.