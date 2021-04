Des techniciens de la chambre d'agriculture de Haute-Saône au chevet des vergers de cerisiers à Fougerolles. Les nuits de gel de la semaine dernière ont détruit à plus de 90% les fleurs des cerisiers, une perte de plus de 500 000 euros pour les producteurs.

Gel des cerisiers à Fougerolles, plus de 500 000 euros de perte

Après les nuits de gel de la semaine dernière, les dégâts sur les cerisiers à Fougerolles sont plus importants qu'on l'imaginait.

Ce mercredi, des techniciens de la Chambre d'Agriculture de Saône sont allés à la rencontre des producteurs de cerises, une visite sur le terrain pour un constat sévère.

Plus de 90% de perte

Le gel a provoqué plus de 90% de perte, et les températures qui descendent encore de nuit cette semaine risquent de brûler les dernières fleurs de cerisiers épargnées.

Quand on regarde de la route le verger, de loin les fleurs des cerisiers semblent avoir résisté.. En fait il faut enlever les pétales pour faire apparaître le pistil qui est brûlé, et c'est comme ça sur tous les cerisiers.

Il faut enlever les pétales des fleurs pour découvrir le pistil brûlé par le gel. © Radio France - Jean-François Fernandez

Il ne faut pas se fier aux pétales des fleurs, malgré une apparence presque normale, le pistil a été brûlé par le froid. © Radio France - Jean-François Fernandez

Philippe Galère est producteur de cerises à Fougerolle. Il a fait le tour de ses vergers, c'est le même constat : "De toute façon, là, je pense que c'est gelé à 100%. On a pas de garantie, même si c'est pas cette semaine, on part dans l'idée que jusqu'à début mai, il y a des risques encore de gelée. On est encore loin".

De grosses pertes financières

Sur Fougerolles et les onze communes limitrophes qui font de la cerise de Fougerolles dans la zone d'appellation, on compte 80 producteurs. Une année moyenne la production est de 300 tonnes de cerises, une bonne année cela peut aller jusqu'à 350, parfois même au delà.

En 2017, dernière épisode de gel important, la récolte avait été d'à peine 20 tonnes sur l'ensemble de la zone d'appellation.

Des producteurs de cerises constatent les dégâts dans un verger. © Radio France - Jean-François Fernandez

Pour la saison 2021, la perte est de plus de 500 000 euros. Nicolas Lemercier, président de la coopérative fruitière de Fougerolles, fait les comptes : "Je pense que la barre des 500 000 Euros est franchie. 3 à 400 tonnes de cerises (en production normale), 80 centimes, 8x5 = 40. Et puis, la valorisation locale du kirsch. Je pense qu'on est au delà de 500.000 euros de pertes".

Des producteurs qui ne peuvent bénéficier des calamités agricoles

Pour bénéficier du régime de calamités agricoles, il faut pouvoir déclarer une perte conséquente sur la production de l'ensemble de l'exploitation. Mais à Fougerolles, contrairement à des vignes, la production de cerises est juste complémentaire et pas principale dans l'exploitation. De ce fait, les producteurs de cerises ne peuvent en bénéficier.

Thierry Chalmin, le président de la chambre d'agriculture de Haute-Saône l'explique : "Quand vous avez une production de lait, par exemple à côté, même si c'est important la production de cerises dans les exploitations, ben vous ne passez pas parce que vous atteignez pas la perte de 13%. Parce que c'est une production complémentaire à la production principale qui peut être le lait ou la viande".

La solution serait d'aménager le régime des calamités agricoles, en abaissant ce taux pour les producteurs de cerises à Fougerolles.

"On demande, pour un cas particulier comme les Fougerolles, que ce taux de 13 pour cent soit ramené à 10, par exemple, ce qui permettrait de faire passer un peu plus de personnes" explique Thierry Chalmin.

Des fleurs de cerisiers brûlées. © Radio France - Jean-François Fernandez

A ces pertes, il faut ajouter toutes les conséquences indirectes. Dans les coopératives s'il n'y a pas de cerises cette année, il n'y aura pas d'activité, mais les charges persistent. Pour les agriculteurs qui distillent, il va falloir taper dans le stock des années précédentes pour pouvoir répondre aux demandes de kirsch AOC, autant de bouteilles qui n'auront pas le temps de se bonifier dans le temps. Le trou dans la trésorerie se fera ressentir au-delà de 2021.

Un des nombreux vergers de cerisiers touchés par le gel à Fougerolles. © Radio France - Jean-François Fernandez