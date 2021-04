Gel des vignes : en Corse, on ne l’a pas vu venir

Dans 10 des 13 régions françaises, les dégâts ont commencé à se faire jour ces dernières 48h et il serait considérables. En Corse, toutes les micro régions ont plus ou moins été touchées, de Patrimoniu au Nord à Ajaccio, Porto-Vecchio, Sartène ou encore Figari.

Ce lundi à Paris, une réunion de crise s'est tenue autour du ministre de l'Agriculture afin de faire un premier état des lieux. Julien Denormandie a annoncé que des décisions seront prises d'ici la semaine prochaine et un calendrier de versement des aides établi. Ce week-end, Jean Castex a déjà promis des « enveloppes exceptionnelles » et annoncé le déplafonnement du régime d'indemnisation des calamités agricole

« Historique »

Historique, par son intensité et son ampleur, la vague de gel qui s'est abattue sur la France la semaine dernière a également et fortement impactée notre île et notamment donc la viticulture. Les dégâts se font jour peu à peu et quasiment toutes les micro régions ont eu à subir ce coup de froid avec des pertes de 30 à 70% selon les zones et les premières estimations : des vignes de Patrimoniu à celles du sud comme Ajaccio, Porto-Vecchio, Sartène ou encore Figari.

Dans cette partie du sud de l'île, c'est l'ensemble de l'appellation AOP de Figari et sa dizaine de vignerons, qui ont été touchés de manière très violente à l'image du Clos Canarelli, un domaine d'une trentaine d'hectares. Yves Canarelli, propriétaire du domaine : « Sur 12 hectares on a eu de très gros dégâts, 80 à 90% de bourgeons brûlés à certains endroits, 50 à 60% à d’autres…C’est un choc, nous ne sommes pas habitués…La nouveauté c’est que c’est allé beaucoup plus haut que d’habitude, l’intensité du gel est vraiment surprenante. »

Yves Canarelli Copier

L'ensemble de l'appellation AOP de Figari et sa dizaine de vignerons ont été touchés - Image d'illustration © Maxppp - Claude Boyer

Échaudé par un phénomène identique en 2017, un 21 avril déjà, qui avait détruit 7 hectares de ses vignes à 100%, Yves Canarelli et certains de ses collègues avertis par les prévisions météo avaient mis en place quelques actions préventives : « En ce qui me concerne cela a été une taille tardive et le fait de tailler tard permet de gagner quelques jours selon les cépages et on ne gèle pas car le bourgeon n’’est pas sorti. Si j’ai sauvé des bourgeons c’est grâce à cette action-là, ensuite on a fait beaucoup de feu et de fumée tout la nuit mais cela n’a pas été suffisant. Le phénomène a été violent et très long, _de minuit et demi jusqu’à 7h du matin, d’habitude on a des gelées courtes d’une heure ou deux_…L’objectif de la fumée est de faire un écran pour éviter la brûlure du soleil au moment où la feuille est encore gelée. »

« L’objectif de la fumée est de faire un écran pour éviter la brûlure du soleil au moment où la feuille est encore gelée » Yves Canarelli © Maxppp - Guillaume Bonnaud

Yves Canarelli Copier

Une réunion de l'ensemble des viticulteurs de Figari se tiendra ce mardi à la mairie sous l'égide du syndicat AOP de cette micro région

Ce lundi, Éric Poli le Président du CIV, le Comité Interprofessionnel des Vins de Corse, était par l’invité de la rédaction de RCFM, il donnait une vision d'ensemble de ces dégâts sur la viticulture insulaire.