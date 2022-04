Gel : deux tiers de la récolte d'abricots des Baronnies sont perdus

Un feu de bois fume encore sur une des parcelles de Jean-Marc Philibert. Il possède 25 hectares d'abricots à Saint-Sauveur-Gouvernet au cœur des Baronnies dans le sud de la Drôme. Avec ses deux fils dont l'aîné a repris l'exploitation, il a essayé de sauver quelques parcelles. Ici, on voit encore les chaufferettes sous les arbres et même un feu de bois allumé en catastrophe dans la nuit de lundi à mardi.

Sur les 25 hectares d'abricots, Jean-Marc Philibert en a partiellement sauvé 4. Quatre hectares où le petit fruit reste vert même à l'intérieur. Partout ailleurs, le fruit est un peu ratatiné et lorsqu'on l'ouvre, le noyau est brunâtre, gelé. Le petit fruit va tomber dans quelques jours.

Une parcelle partiellement sauvée de Jean-Marc Philibert à Saint-Sauveur-Gouvernet © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Selon le syndicat des producteurs de l'abricot des Baronnies, deux tiers de la récolte sont perdus.

Une sixième année de gel

C'est la sixième fois en 6 ans que la récolte est partiellement perdue. De quoi décourager les arboriculteurs les plus courageux. Certains se posent la question : faut-il arrêter cette culture ?

On se posera la question sans tabou, mais l'abricot reste la culture la plus adaptée au terroir. Raphaël Corréard, producteur d'abricots à Plaisians dans le Sud Drôme.

Raphaël Corréard produit des abricots à Plaisians. Il est un peu agacé par ceux qui pose la question de la poursuite de la culture de l'abricot. "On nous dit : y a qu'à changer de culture. Mais pour faire quoi ? "

L'abricot des Baronnies est une culture ancienne et bien adaptée au terroir. Sur certaines parcelles, il est très difficile d'entamer une autre culture. Les poires, les prunes ont aussi gelé. La lavande est en difficulté : face à une forte production les prix s'effondrent.

Une IGP prometteuse

Et puis ici, dans deux ans, l'abricot des Baronnies va bénéficier du label IGP : indication géographique protégée. "Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la provenance et à la qualité des fruits" explique Franck Bec, président du syndicat de l'abricot des Baronnies. Il croit beaucoup à cette IGP pour faire connaître la production et pouvoir rebondir après ces mauvaises années.