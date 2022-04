Gel en Alsace : 50% de la récolte de cerises, poires et abricots pourrait être perdue

Le gel a été intense dans la nuit de dimanche à lundi en Alsace. Sur les hauteurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et jusqu'à Colmar, il a fait jusqu'à -6 et -8 degrés. Du coup, les producteurs de fruits comme les cerises, les poires ou les pêches s'attendent à perdre jusqu'à 50% de leur récolte.

Du côté des pommes, des mirabelles et des quetsches, moins avancés, c'est le potentiel floral qui a été touché. 80% de ce potentiel pourrait être perdu. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aurait 80% de récolte en moins, l'arbre pouvant compenser par la suite.

Si le climat le permet. Car c'est désormais un déluge de pluie qui est annoncé sur l'Alsace pour les prochains jours. Avant un nouveau coup de gel potentiel ce week-end. Autant dire un temps désastreux pour les arboriculteurs.

Les arbres ont en effet fortement accéléré lors de la période de beau temps vécue à la mi-mars. Avant d'être à nouveau confrontés à un hiver rude en ce début avril.

Les poiriers en difficulté

"Il y a aura des pertes sévères, c'est une certitude. Le niveau exact est difficile à prédire" explique Hervé Bentz. "Je ne pense pas qu'une seule exploitation de la région n'ait pas été touchée. Le pire serait un nouvel épisode de gel qui donnerait le coup de grâce aux fleurs survivantes" explique-t-il. Dans son verger expérimental d'Obernai, les fleurs des cerisiers situées en hauteur sont marrons, brûlées par le gel. Les pistils des poiriers ont aussi beaucoup souffert.

"On est d'un accident climatique à l'autre depuis au moins 5 ans. Et cela commence à devenir pesant" dit Hervé Bentz. Pesant aussi pour son collègue Willy Huffschmitt arboriculteur à Westhoffen, dans le Bas-Rhin. "Ce n'est pas glorieux. On a essayé de protéger 15% de notre surface. Mais même là, il y a des dégâts. A 9h du soir, on avait déjà -2 et à partir de 4h et jusqu'à 7h on avait -6 degrés. Les variétés fragiles de pommes, quand on ouvre on voit le pistil tout noir, li y a 50, 60% de gelées dedans" dit-il.