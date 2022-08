Gel en avril, canicule en été : une mauvaise année pour le miel alsacien

Les pots de miels d'été estampillés 2022 seront une rareté en Alsace. Les châtaigniers et les tilleuls, notamment, ont souffert de la chaleur et de la sécheresse. La récolte de printemps avait été correcte, mais la récolte du miel d'acacia, notamment, a été perturbée par le gel. La tendance annuelle est donc très moyenne : les apiculteurs ont récolté en moyenne 25 kilos par ruche, contre environ 40 kilos habituellement. Et l'année dernière était déjà calamiteuse, notamment à cause du mauvais temps.

Au printemps, tout fleurit en même temps

Roland Saenger est à la tête du Rucher de l'Ill, à Illkirch, avec son fils Maxime. Ils possèdent 600 ruches qu'ils font voyager à travers toute l'Alsace au gré des récoltes. Mais cette année, il fallait être partout en même temps, car avec le réchauffement climatique, les saisons se raccourcissent, explique Roland : "On ne sait plus où donner de la tête, tellement il y a de boulot en de moins en moins de temps. Quand vous avez trop rapidement des températures qui montent à trente degrés, c'est une explosion de la nature et tout s'accélère."

Roland Saenger, apiculteur en Alsace © Radio France - Magali Fichter

En une journée, les fleurs de tilleul étaient cramées. C'est comme si on avait mis un bouquet de fleurs sans eau au soleil." Roger Saenger, apiculteur

Il faut donc positionner ses ruches un peu partout, en espérant avoir de la chance. Mais cette année, elle n'a pas souri aux apiculteurs. D'abord, en avril, le gel a eu raison dans certains secteurs des fleurs d'acacia, très fragiles. Ensuite, les tilleuls, notamment, ont eu beaucoup trop chaud, se souvient Roland Saenger : "Vers la mi-juin, on a eu la première vague de canicule. En une journée, les fleurs de tilleul étaient cramées. C'est comme si on avait mis un bouquet de fleurs sans eau au soleil."

Le puceron qui produit le miellat de sapin, aux abonnés absents cet été

Et le sapin, la dernière récolte, n'a rien donné non plus : "On récolte plus d'air que de miel". Roland préfère en rire. Cette disette-là ne vient pas de la chaleur, mais du puceron "qui va pomper de la sève de sapin et relâcher les matières sucrées, ce qui donne le miellat de sapin, que l'abeille récolte. On avait des populations de pucerons correctes au mois de mai, mais elles se sont effondrées cet été, ce qui reste un mystère," explique Christophe Zimmermann, président de l'ADA (association de développement de l'apiculture) Grand est.

2020, une "année exceptionnelle" qui a permis de faire des réserves

Il parle aussi d'un "assèchement des sols et de l'air" lors de la récolte du miel de châtaignier, qui l'a rendue très compliquée. Beaucoup d'apiculteurs, heureusement, ont encore du stock, car 2020 a été "une année exceptionnelle", toujours selon Christophe Zimmermann. Mais "les stocks ne sont pas éternels". Alors après deux dures années, et malgré les aides de l'état, mieux vaut avoir les reins solides pour tenir le coup. "Une exploitation apicole, si elle est en cours de développement, elle est forcément freinée", conclut-il.