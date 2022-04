"L'agriculture a besoin de moins d'administration" plaide la représentante nationale des producteurs de fruits

Dix jours après la grosse vague de froid qui a touché la France, quel est le bilan des pertes en Occitanie, et les aides promises par le gouvernement sont-elles arrivées ? France Bleu Occitanie pose la question à Françoise Roch, productrice de prunes et de pommes à Moissac (Tarn-et-Garonne et présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits.

Un mot sur Emmanuel Macron, qui est sur France Bleu ce jeudi de 13h à 14h, dans l'émission Ma France de Wendy Bouchard. Quel bilan, en tant qu'agricultrice, tirez-vous de son quinquennat?

Compliqué, je trouve. Il me semble qu'on a été très peu écouté, il a a beaucoup travaillé tout seul sans construire avec la profession. Donc, si j'avais quelque chose à demander, c'est essayer de d'écouter les paysans, de construire avec eux et pas contre eux. On a eu l'impression d'être un peu stigmatisé. Je ne sais pas si c'est le propre de ce gouvernement, mais il a travaillé beaucoup avec des dogmes et peu de pragmatisme. Donc je veux leur demander de retrouver du pragmatisme, essayer d'écouter un peu plus les paysans. D'autant plus si on veut relever deux défis : la souveraineté alimentaire et les défis écologiques. Ca se fera avec les agriculteurs et pas contre eux. Et c'est vraiment travailler proche des paysans et construire avec eux le monde de demain.

La prune est sans conteste le fruit qui a le plus souffert du gel

Après l'épisode de gel il y a dix jours, est-ce que les pertes dans la région sont sont aussi importantes que redoutées ?

Les pertes sont très, très importantes dans tout ce qui est fruits à noyau. On est le premier département producteur de prunes. Nos voisins, le Lot-et-Garonne, aussi sur le pruneau d'Agen, ont été beaucoup touchés. La prune est l'espèce la plus touchée. C'est difficile de faire un bilan parce que suite au gel, on a eu encore une période de froid qui fait que les arbres se sont pas trop développés et les fruits ne grossissent pas assez vite pour connaître les conséquences exactes. Donc, ça va se situer entre 60 et 80% de pertes sur les fruits à noyaux (prunes, abricots, cerises, pêches).

Et pour les pommes ?

C'est très compliqué car il a gelé fort, mais au tout début de floraison des pommiers. Donc, on voit bien que quelques fleurs sont gelées ou noires à l'intérieur. Mais c'est vraiment très tôt, il faudra encore un gros mois pour évaluer les pertes pour les pommiculteurs.

Les aides promises seront versées en juin/juillet si tout va bien

Vous étiez là quand Jean Castex est venu annoncer son plan d'urgence de 20 millions d'euros. Avez-vous déjà touché des aides ?

Non, c'est bien trop tôt. Après, on a confiance dans le sens où l'année dernière, qui était une année aussi très compliquée, on a touché les aides relativement vite, c'est-à-dire deux ou trois mois après le gel, ce qui est assez spectaculaire au niveau administration. D'habitude, ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, ça sera courant juin/juillet. Il faut vraiment que nous, producteurs, on répertorie vraiment ce qu'on a perdu avant d'aller demander des aides. L'idée, c'est d'aller vers les producteurs qui en ont le plus besoin.

Vous avez dit aussi au Premier ministre que l'arboriculture ne pouvait pas vivre aujourd'hui sans irrigation. Vous avez l'impression que ce gros dossier là avance ?

Ce qui est compliqué aujourd'hui en France, et ça ne s'est pas amélioré ces dernières années, c'est la sur-administration. Quand on se compare avec l'Italie et l'Espagne, il y a une fluidité administrative qu'on a perdue en France. Et cette administration fait que même à propos d'un petit point d'eau, même si tout le monde est d'accord, et bien on va mettre un, trois, quatre, cinq ans pour imaginer un petit point d'eau qui rendrait un agriculteur autonome. Nos professions ont besoin de sérénité pour pouvoir avoir de la visibilité sur l'avenir.