Gel en Bourgogne, les viticulteurs redoutent d'importants dégâts

La nuit de jeudi à vendredi s'annonce un peu moins froide, et on l'espère moins mouvementée pour tous les viticulteurs de Côte-d'Or. Le mercure ne devrait pas tomber en dessous de -1°c au petit matin pour ce vendredi 9 avril.

Les trois dernières nuits ont été très rudes pour les vignerons qui ont du allumer en toute précipitation des braseros entre les rangs de vignes pour protéger les bourgeons tout juste éclos. Ce jeudi matin, un hélicoptère a même survolé le célèbre Clos-Vougeot pour brasser l'air et empêcher le gel au niveau du sol.

"On ne mesure pas encore l’étendue des dégâts" indique François Labet, le président du BIVB, le bureau interprofessionnel des Vins de Bourgogne.

François Labet détaille les mesures utilisées Copier

"Des spécialistes de la Chambre d'Agriculture vont parcourir les vignes lundi, et on aura un premier bilan mardi" complète Thiebaut Huber, le président du CAVB, la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne.

80 % du vignoble français touché par le gel

Dans le Bordelais, les dégâts sont la aussi en cours d’évaluation et déjà des élus appellent à la mise en place d'un "plan de sauvetage" pour secourir une filière nationale déjà en crise. Dans le Jura, on a perdu plus de la moitié du vin d"Arbois.

L'organisme interprofessionnel Inter-Rhône annonce qu'une partie de la récolte 2021 de vins des Côtes du Rhône est compromise. Certaines parcelles de vigne ont entièrement gelé pendant la nuit

L'épisode de gel qui a touché une très grande partie des vignobles français ces derniers jours est "l'un des plus sérieux des dernières décennies" et cela va amputer la production de l'année, a estimé jeudi le Cniv, qui réunit les inter professions des vins AOP et IGP.

"La récolte est complètement amputée. On sait déjà qu'on va avoir une très faible récolte en 2021" déclare Jean-Marie Barillère, président du Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d'origine et à indication géographique. Le gel, qui a commencé à sévir il y a quatre jours, a "touché 80% du vignoble français", estime-t-il.

"Les arboriculteurs et les viticulteurs viennent de vivre une semaine noire, pratiquement toutes les régions ont pris une nouvelle claque la nuit dernière mais il y avait déjà des dégâts avant", souligne-t-il. Selon lui, il faudra une "dizaine de jours" à la profession pour évaluer précisément l'état des bourgeons et estimer les dégâts.